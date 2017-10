Ben Ferguson’s Hail Mary

Felix Schäfer -

Ben Ferguson hat seinen ersten eigenen Kurzfilm veröffentlicht: Hail Mary. Der Typ kann einfach alles.

Gemeinsam mit Linsen-Spezialist Tyler Orton hat sich Ben Ferguson eine Saison lang Zeit genommen, sein Leben, sein Snowboarden und seine Reisen zu dokumentieren. Und alles zu fahren, was sich ihm in den Weg stellen würde. Contests, Film-Trips, Trips mit Freunden, Urlaub... der Mt. Bachelor-Local zeigt in "Hail Mary" (fast) alles, was bei ihm in den vergangenen Monaten alles passiert ist. Wir sind ziemlich gestoked von Ben's Werk.

Hail Mary sieht nach ziemlich viel Spaß aus!

Ben wird unterstützt von: Burton, Anon Optics, Mt. Bachelor, Red Bull, Crab Grab, DVS Snowboarding, Harley Davidson

