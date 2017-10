Blue Tomato eröffnet 4. Shop in der Schweiz

Felix Schäfer -

Mit der Neueröffnung des Shops in Winterthur ist Blue Tomato nun viermal auch in der Schweiz vertreten.

Blue Tomato hat seinen vierten Stopp in der Schweiz eröffnet! Künftig könnt ihr in Winterthur in der Marktgasse 38 nach Herzenslust shoppen gehen und euch mit dem neuesten Stuff ausrüsten. Von heute Abend bis kommenden Samstag, den 26.10. findet das Opening-Event mit Musik und Action statt.

Gut schaut er aus, der neue Blue Tomato-Shop in Winterthur! | © Blue Tomato

Am Samstag seid ihr alle eingeladen, das Opening-Event im Shop ausklingen zu lassen und anschließend zur großen Afterparty in den Plaza in Zürich weiterzuziehen. Für kostenlose Shuttlebusse an die Party-Location ist gesorgt!

Adam Ellis ist der neue Geschäftsführer

© Primesports.de