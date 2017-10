Caryall & The Explorer – Neue Douchebags Taschen für die Saison 17/18

Jörg Angeli -

Douchebags erweitert seine 17/18 Kollektion um zwei Taschen und eine neue Farbe für die komplette Serie. Alle Details inklusive Bildern und Videos.

Douchebags hat zwei neue Taschen in der Pipeline, die sich aufgrund ihres Packvolumens vielfältig einsetzen lassen. Duffle Bag und Verwandlungskünstler Carryall steckt mit wahlweise 40L oder 65L Volumen alles weg, was für den nächsten Trip dringend gebraucht wird. Der neue Explorer Rucksack gibt sich stylish in der Stadt und transportiert am Berg das Equipment zum Gipfel. Alle Taschen im Sortiment sind brandaktuell in der neuen Trendfarbe Pine Green erhältlich.

Douchebags "The Carryall"

Der neue 17/18 Douchebags Carryall (40L) - Farbe: Black

Für all diejenigen, die sich keine Gedanken über ausreichend Stauraum zum Verreisen machen möchten, hat Douchebags den Carryall 40L & 65L entwickelt. Die Duffle Bag bietet Weltenbummlern genügend Platz bei jedem Abenteuer. Der Clou: mit zwei in der Tasche versteckten Schulterriemen lässt sich der Carryall ruckzuck zum Rucksack um fungieren. Die gepolsterte Rückenplatte gewährleistet dabei den nötigen Tragekomfort.

In den Deckelfächern sind Schuhe oder auch Technikgadgets sicher verstaut. Dank der Trennfächer im Tascheninneren lassen sich Kleidung und Equipment individuell zusammenpacken.

Der neue 17/18 Douchebags Carryall (65L) - Farbe: Black

Preise: 179,- EUR (40L) // 199,- EUR (65L)

Der "Carryall" im Video

Douchebags The Explorer

Der neue 17/18 Douchebags The Explorer - Farbe: Black

Bei Douchebags neuem Everyday-Rucksack ist der Name Programm. Ganz gleich ob beim Städteerkundungstrip oder draußen in den Bergen, garantiert The Explorer genügend Stauraum für die wichtigsten Utensilien. Für geringgewichtige Unternehmungen lässt sich der Hüftgurt entfernen. Gleichzeitig können Skier oder Skateboard dank der Riemen auf der Vorderseite ganz einfach festgezurrt werden. Diverse Trennfächer sorgen für ein aufgeräumtes Inneres.

Der neue 17/18 Douchebags The Explorer - Farbe: Pine Green

Preis: 249,- EUR

Neue Farbe für die gesamte Kollektion: Pine Green

Neben Carryall und The Explorer hat Douchebags sein Taschensortiment um die neue Trendfarbe Pine Green erweitert.

Die neue Farbe Pine Green im Video

Der neue 17/18 Douchebags The Explorer - Farbe: Pine Green

Der neue 17/18 Douchebags The Explorer - Farbe: Pine Green

Der neue 17/18 Douchebags The Explorer - Farbe: Black

Der neue 17/18 Douchebags Carryall (65L) - Farbe: Pine Green

Die neuen Douchebags Taschen/Rucksäcke im Einsatz: Links der Explorer, rechts der Carryall

Die neuen Douchebags Taschen/Rucksäcke im Einsatz Part II: The Explorer

