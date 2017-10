Crash-Video aus dem neuen Faction Skis Film „This is Home“

Jörg Angeli -

Wer heftige Tricks stehen will, der muss auch mal einstecken können. Checkt den heftigen Crash-Edit aus dem aktuellen Factions Skis Movie "This Is Home".

Ein bisschen stellen uns solche Crash-Videos der Pros ja auch zufrieden. Wir merken, dass auch bei den besten Freeskiern nicht immer alles auf Anhieb klappt und sind froh, dass wir nicht die einzigen sind, die sich mal ordentlich auf die Schnauze legen.

Wer den Teaser zum neuen Full Movie des französischen Skiherstellers noch nicht gesehen hat, der sollte das ganz fix nachholen. Hier kündigt sich einer der besten Filme der aktuellen Saison an - zumindest wenn man nach dem Teaser sowie der Stärke des Riders-Lineup geht. Checkt es aus und seid gespannt auf den Release des kompletten Werkes.

"This is Home" - Alle Rider

Duncan Adams, Sam Anthamatten, Johnny Collinson, Adam Delorme, Mathilde Gremaud, Alex Hall, Daniel Hanka, Tim McChesney, Antti Ollila, Arnaud Rougier, Eirik Sateroy, Pablo Schweizer, Kelly Sildaru, & Giulia Tanno.

Locations

Flathead Valley MT, USA. Jyväskylä, Finland. Kuopio, Finland. Alta UT, USA. Wasatch Mountains UT, USA. Deštné v Orlických horách, Czech Republic. Zermatt, Switzerland. Verbier, Switzerland.

Editing by David Lorenz

Cinematography by Etienne Merel, Martin Bernard, Bluemax Media

Music by Trip The Light - Ryan Taubert

Crash-Bilder

Crash Pilot: Alex-Hall - Location: Finnland - Foto: Alric Ljunghage

Crash Pilot: Alex-Hall - Location: Finnland - Foto: Alric Ljunghage

Crash Pilot: Alex-Hall - Location: Finnland - Foto: Alric Ljunghage

Crash Pilot: Antti Ollila - Location: Finnland - Foto: Alric Ljunghage

Crash Pilot: Arnaud Rougier - Location: Finnland - Foto: Alric Ljunghage

© Primesports.de