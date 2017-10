Der Weltmeistertitel wird in Pipeline entschieden

Stephan Bernhard -

Der MEO Rip Curl Pro Portugal ist vorbei. Gabriel Medina holte den Sieg und John John Florence verpasste die Chance frühzeitig zum Weltmeister zu werden.

Foto: WSL / Poullenot

Als heute Morgen die Sonne über Supertubos...

aufging, war klar, dass das Finale des WSL-Contests stattfinden würde. Außerdem war klar, dass John John Florence den Weltmeistertitel holen könnte, wenn er nur den Event gewinnt. Viele rechneten sogar damit, dass John John wieder alle anderen in Grund und Boden surfen würde. Doch es kam anders. Schon bei seinem ersten Auftritt heute, flog John John im Viertelfinale gegen Kolohe Andino aus dem Contest. Und das mit der unglaublich schlechten Punktewertung von nur 3.80 Punkten für zwei Ritte. Schlechter geht kaum. Es war nicht unbedingt seine Schuld, da die Wellen in dem Heat ziemlich mies waren, aber John John gelang nicht ein einziger richtiger Ritt. Kolohe gelangen immerhin zwei.

[embed]https://twitter.com/wsl/status/923100609351368705

Aber es gab auch Tubes zu sehen, die...

beim Takeoff eigentlich kaum schaffbar aussahen. So wie diese von Julian Wilson im Halbfinale gegen Kolohe Andino.

[embed]https://twitter.com/wsl/status/923116898778095616

Im Finale standen sich dann...

Gabriel Medina und Julian Wilson gegenüber, wobei sich Gabriel als der Bessere durchsetzte. Ein paar seiner besten Ritte während des ganzen Contests gibt es hier:

[embed]https://www.instagram.com/p/BaqzqwsDzLi/?hl=de&taken-by=wsl

Auf der nächsten Seite geht es um die Frage, wer noch Weltmeister werden könnte.

Wer hat noch Chancen auf den Weltmeistertitel?

Der letzte Contest der World Tour findet im Dezember in Pipeline auf Hawaii statt. Vier Surfer können dort den Titel holen: John John Florence, Gabriel Medina, Jordy Smith und Julian Wilson. Da der Contest aber quasi hinter dem Haus von John John stattfindet, gilt er als Favorit.

Die vier Jungs im Rennen um den Weltmeistertitel samt ihren Punkten und ihren Siegprämien in diesem Jahr.

Die möglichen Szenarien für den Weltmeistertitel:

Ausgerechnet von den Mathe-Nerds der WSL-Tour:

If Florence gets 1st or 2nd at Pipe he will clinch the World Title;

If Florence gets a 3rd, Medina will need a 1st at Pipe to win the World Title;

If Florence gets a 5th, Medina will need a 1st at Pipe to win the World Title;

If Florence gets a 9th, Medina will need a 2nd, Smith a 1st;

If Florence, gets a 13th or 25th, Medina will need a 5th, Smith a 2nd and Wilson a 1st.

Und zum Schluss:

Die Ergebnisse von heute in Supertubos:

Alle Heats, die heute in Supertubos beim MEO Rip Curl Pro Portugal liefen.

