Freeride- und Outdoor-Filme im Kino genießen – Die Alp-Con CinemaTour 2017

Wintersportfilme wirken besonders intensiv auf einer großen Leinwand. Daher solltet ihr nicht die Chance verpassen, eine Auswahl an Sport- und Outdoor-Movies im Rahmen der Alp-Con CinemaTour 2017 in einer von insgesamt 52 Städten zu sehen. Alle Infos zur diesjährigen Kinotour.

Alp-Con CinemaTour 2017 - Trailer

Die Alp-Con CinemaTour startet Ende Oktober 2017 und zieht dann durch insgesamt 52 deutschsprachige Städte. In verschiedenen Blocks könnt ihr euch im Kino in voller HD-Qualität und Top-Sound eine Auswahl an aktuellen Bike-, Mountain- sowie Snow-Filmen anschauen. Wir geben euch an dieser Stelle eine kurze Zusammenfassung über die Freeride-Streifen.

Alle Termine der Alp-Con CinemaTour 2017 findet ihr auf der offiziellen Webseite oder HIER als PDF. Tickets bekommt ihrin den jeweiligen Kinos vor Ort und/oder online bzw. an der Abendkasse.

Alle Snow-Filme in der Übersicht:

Detaillierte Infos zu den einzelnen Filmen sowie Trailer findet ihr auf den nächsten Seiten.

"Drop Everything" - Matchstick Productions

Produktion: MSP Films

MSP Films Jahr: 2017

2017 Länge: 60 Minuten

60 Minuten Rider: Mark Abma, Markus Eder, Eric Hjorleifson, Michelle Parker, Sammy Carlson, Cody Townsend, Elyse Saugstad, Tanner Rainville, Chris Rubens, Aaron Blunck, Sander Hadley, Connery Lundin und mehr

Der Winter 2017 stellte das Team bei Matchstick Productions vor eine Entscheidung und bedeutete letztendlich eine Rückkehr zu ihren Wurzeln. Wie der neue Trailer von "Drop Everything" verdeutlicht, bedeutete diese Verschiebung im Denken, dass alle Beteiligten die Zeit ihres Lebens hatten, diesen neuen Skifilm zu gestalten. Der Trailer zeigt nur eine Andeutung, der Film in voller Länge verspricht den Zuschauern eine spaßige Fahrt durch die Welt des Freeskiing.

"Drop Everything" ist die Idee des Veteranen-Regisseurs Scott Gaffney, der Mann hinter "There's something about McConkey" und anderen Matchstick-Klassikern.

„Als Filmfirma arbeitet man ständig daran, die Zuschauer auf die verschiedensten Arten zu begeistern – bewegte Geschichten, großartige Kinematografie und modernste Bearbeitungstechniken. Man arbeitet sozusagen dem Wow-Faktor hinterher“, sagt Gaffney.

"Aber bei all dem Fokus auf diese Elemente, scheint es mir, dass man auf den wichtigsten Faktor mittlerweile total vergessen hat: Spaß! Und das ist es wohl, worum es sich beim Skifahren dreht, richtig?" - Scott Gaffney

Mit "Drop Everything" will MSP Films nun wieder die Unterhaltung in den Vordergrund rücken. Die Besucher sollen nach dem Film mit einem Lächeln im Gesicht nach Hause gehen, am liebsten gleich die Skisachen packen.

Im Rahmen der Alp-Con CinemaTour 2017 könnt ihr den MSP Film "Drop Everything" auf großer Leinwand und mit fettem Sound genießen - Foto: MSP Films

Gaffney, selbst begeisterter Skifilm-Schauer und Enthusiast, möchte einen Aktion geladenen Film, der die Athleten als die Superstars kennzeichnet. Deshalb geht es wieder zurück an den Start, „Old School Style“ ist angesagt: persönliche Skifahrersegmente, eine ganze Menge Charakter und Persönlichkeit, einige aufwendige Sketche und viel Humor. Einfach gesagt, eine Art Achterbahnfahrt, die keiner verlassen möchte.

"USHBA" - Timeline Missions

Produktion: Timeline Missions

Timeline Missions Jahr: 2017

2017 Länge: 24 Minuten

24 Minuten Rider: Sam Anthamatten, Léo Slemett und Markus Eder

Seit der Schweizer Bergführer, Bergsteiger und Freerider Samuel Anthamatten ein Bild der Nordwand des 4.737 Meter hohen Mount Ushba (übersetzt: der schreckliche Berg) gesehen hat, lässt ihn der Gedanke, diesen Berg mit Ski zu befahren, nicht mehr los. Schon vor Jahren hatte er gemeinsam mit Andreas Fransson († 29.September 2014) nach einer möglichen Linie gesucht. Dabei würde es sich um eine Erstbefahrung handeln.

Gemeinsam mit Léo Slemett, dem Gewinner der Freeride World Tour 2017, und dem Südtiroler Freerider Markus Eder starteten sie im Winter 2017 zu einer ersten Erkundungstour. Sie erkannten schnell das große Potential der Gegend und waren sich einig, hier in Georgien ihr bestes Skifahren erlebt zu haben.

Im Juli 2017 wagten sie den Versuch, den Berg „by fair means“ bezwingen, was für Lèo und Markus eine zusätzliche Herausforderung darstellt, da sie im Alpinismus nicht viel Erfahrung mitbringen. Ob es ihnen gelingt, das Matterhorn des Kaukasus, wie Sam den Berg bezeichnet, zu bewältigen?

Wishes & Reality - Midiafilm

Produktion: Midiafilm

Midiafilm Jahr: 2017

2017 Länge: 28 Minuten

28 Minuten Rider: Felix Wiemers, Roman Rohrmoser, Jochen Mesle, Max Kroneck, Lukas Ebenbichler, Neil Williman

"Wishes & Reality" von Midiafilms - Foto: Max Kroneck

Ein Skifilm zu einem Thema, das so banal wie emotional ist: Erwartungen. Und das, was aus ihnen wird. Wenn man es wagt, sich hineinzustürzen: In die Reise. Cima Tosa Italien, Hokkaido Japan, Silvretta Montafon Österreich, Vorkuta Russland. Die sportlichen Herausforderungen: 1000 Höhemeter Steilwand, unzählige Stürze und Hikes. Das Miteinander: Rider, Fimcrew, Locals. Die Witterungsbedingungen: Nebelsuppe, Harschdeckel, Baumdschungel, Powder. Und das persönliche Gefühlskarussell: Motiviert, enttäuscht, überrascht, glücklich. Vorhersage? Ungewiss! Erlebnis? Unvergesslich! Und in Summe? „Wishes and Reality“.

