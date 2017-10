Großer Lagerverkauf bei Blue Tomato

Felix Schäfer -

Bei Blue Tomato müssen wieder die Lager geräumt werden. Beim großen Lagerverkauf in München, Wien und Graz könnt ihr eine Menge Top-Deals abgreifen!

Es ist wieder soweit: Blue Tomato räumt seine Lager in München aus und lädt am kommenden Wochenende zum zweitägigen Shopping-Event. Die Tonhalle im Werksviertel Mitte wird mit allem gefüllt, was das Snow-, Surf- und Skaterherz begehrt. Über 15.000 Produkte rund um Snowboard, Freeski, Skate und Surf sowie Streetwear, Schuhe und Accessoires werden um bis zu 80 Prozent reduziert bei dem jährlichen Mega-Event auf rund 1.000 Quadratmetern geboten.

Deckt euch für die neue Saison mit Schnäppchen ein! © Blue Tomato

Los geht's am Freitag, den 06. Oktober 2017 von 9 bis 20 Uhr. Am Samstag, den 07. Oktober wird die Jagd nach dem richtigen Schnäppchen von 9 bis 18 Uhr fortgesetzt. Übrigens: Wer es am Freitag nicht in die Tonhalle München schafft, braucht am Samstag keine leeren Regale zu fürchten – das Sortiment wird nach dem ersten Tag nämlich wieder neu aufgefüllt.

06. und 07. Oktober: Tonhalle München

13. und 14. Oktober: Stadthalle Wien

20. und 21. Oktober: Helmut-List-Halle Graz

Detaillierte Infos zu allen Lagerabverkäufen gibt es online auf www.blue-tomato.com/lagerabverkauf

