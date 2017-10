Hotzone.tv Park Opening Hintertux

Felix Schäfer -

Update: Wann hat es zum letzten Mal so viel Neuschnee zum Opening gegeben? Hier nochmal für euch die neuesten Infos zum Wochenende!

Insgesamt 32 Hits, davon 8 Jumps und 24 Jibs vermeldet Parkbauer Wille Kaufmann: "Das bedeutet wir haben zum ersten Mal bereits zum Opening das Setup, das auch für den weiteren Herbst geplant ist. Und zwar nicht nur irgendwie, sondern schon mit den optimalen Radien und Absprunghöhen". Auch der Zustand der 31 Pistenkilometer ist bis hinunter zum Tuxer Fernerhaus ideal. Es wartet also ein Testwochenende mit optimalen Bedingungen auf euch!

Beste Bedingungen fürs Opening! © Betterpark Hintertux

Des Weiteren bleiben nur noch die Partyhighlights zu vermelden sowie die anderen Programmpunkte wie Kids Shred, Session of the Dudes, Alarm Clock Battle, snowboarderMBM Cash 4 Trix oder auch die Aftershred Session sowie die Video-Premieren.

Bei dem Ausblick braucht man keine zweite Einladung! © Betterpark Hintertux

Musiktechnisch könnt ihr euch schon am Donnerstag auf das Urban Nerds DJ Collective freuen. Am Freitag gibt es feinsten Sound aus London, unter anderem mit Daddy Nature und Dusty Lungs und am Samstag wird es noch internationaler bei der Opening-Night in der Hohenhaus Tenne: DJs und MCs aus Dresden, Amsterdam, London und Italien geben sich das Mikrofon respektive die Plattenteller in die Hand, darunter DYBA, BRP, Sound Boy Burial und MC Ardiman sowie Symian b2b Bleach! Party Tickets am besten gleich online reservieren!

Details und Updates zum Hotzone.tv Park Opening gibt es auf opening.hotzone.tv, sowie auf Facebook unter www.facebook.com/HotzoneParkOpeningHintertux; Zimmer gibt’s auf www.tux.at – rechtzeitig buchen!

Opening Details

Wann? 05. – 08. Oktober 2017 Wo? Hintertuxer Gletscher und Tux (AUT)

Programm am Berg

Freitag, 06. Oktober 2017 Kostenloser On-Snow-Test mit 686, Anon, Äsmo, Bataleon, Burton, Capita, Deeluxe, Dupraz, Drake, Flow, Flux, Gnu, Goodboards, Head, Korua Shapes, Lib Tech, Lobster, NeverSummer, Nidecker, Northwave, Rome, Roxy, Salomon, Shred, Silbærg, Slash, Sims, Slytech, Smith, Union und mehr 11:00 Uhr Alarm Clock Battle (Rider bitte online für den SMS-Service registrieren – opening.hotzone.tv/rider_service.html) BBQ @ Tuxer Fernerhaus Samstag, 07. Oktober 2017 Kostenloser On-Snow-Test10:00 Kids Coaching (Vorab-Registrierung online ist Pflicht! opening.hotzone.tv/kids_shoot_anmeldung.html) 11:00 Uhr HOTZONE.TV Session of the Dudes (Big Kicker Session - Rider bitte online für den SMS-Service registrieren – opening.hotzone.tv/rider_service.html) BBQ @ Tuxer Fernerhaus ab 14:00 Uhr Cruise and Ride After Snow Party (Sommerberg) Sonntag, 08. Oktober 2017 Kostenloser On-Snow-Test 10:00 Uhr Kids Coaching (Vorab-Registrierung online ist Pflicht! opening.hotzone.tv/kids_shoot_anmeldung.html) 13:00 Uhr snowboarderMBM.de Cash for Trix (Railbattle am Tuxer Fernerhaus – Rider bitte online für den SMS Service registrieren - opening.hotzone.tv/rider_service.html) BBQ @ Tuxer Fernerhaus

Programm im Tal

Donnerstag, 05. Oktober 2017 ab 19:00 Uhr Opening Welcome: Pizza and Party (Kleine Tenne Tux) Freitag, 06. Oktober 2017 20:00 Einlass Video Premiere (Tux Center/ Tux)

21:00 Filmstart: MonEpic & elooa Splitboard Adventure presents: #weareallenjoyers, Video Projekt der Crew um Mario Käppeli, Tom Tramnitz, Mario Wanger, Alex Walch und Co presents "Don’t you find"

Absinthe Films: Turbo Dojo

22:00 Insider Warm Up Party (Kleine Tenne/ Tux)

Acts: DJ FU, Urban Nerds, Symian, Steve Miko Samstag, 07. Oktober 2017, Hintertux ab 15:00 Uhr: After Shred Session at Hintertux Parking: Gorilla Pump Track, go-shred BBQ & DJ, Opening Casino mit Roulette, Poker und Black Jack, Volcom CAP Atelier, Beer Pong Tournament by Jimmy's

20:30 Uhr: Opening Night (Hohenhaus Tenne/ Hintertux)

Acts: Daddy Natur, MC Ardiman, Dusty Lungs, DYBA, Symian, Bleach, BRP

© Primesports.de