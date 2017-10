„Interpretation“ Teaser – The Bunch

Jörg Angeli -

Das neueste Werk aus dem Hause The Bunch trägt den Titel "Interpretation" und verspricht uns mal wieder einen außergewöhnlichen Film.

Der neue Full Movie der Bunch Crew steht vor der Türe und hier ist der heiß erwartete Trailer. "Interpretation" nimmt uns mit auf die Reise in das New-Wave-Bunch-Universum und der Teaser alleine macht uns schon wieder richtig heiß. Außerdem haben uns ein paar Szene-Spatzen, die den kompletten Film bereits gesehen haben, gesteckt, dass dies DER Movie der Saison ist. Wir werden sehen und sind gespannt!

Social Media Links

@lsmconnected 2xtap Ein Beitrag geteilt von The Bunch (@thebunchstagrams) am 20. Sep 2017 um 8:37 Uhr

"Showcasing environmental visuals from SCANDINAVIA, RUSSIA, USA, SCHWEIZ, and UNIVERSE thru the form of skiing. Moments left behind, visions brought forward.

Uncontrolled thoughts drifting along merging together into a montage of what you personally witness.

The universe is yours to define.

Come on out."

Direction & Editing by Gustav Cavallin, Jens Nillson

Filmed by Gustav Cavallin

Alle Rider: Magnus Granér, Lucas Stål Madison, Douglas Källsbo, Anttu Oikkonen, Alex Hackel, Pär Hägglund, Sakarias Majander, Cole Gibson, Foster Meeks, Abner F Wyman, Anders Fornelius, Ian King

Additional filming by Andreas Olofsson, Pär Hägglund, Dylan Siggers, Tobias Johansson

© Primesports.de