Jeremy Jones: Life of Glide / Freeride-Film-Festival

Felix Schäfer -

Der neue Film von Jeremy Jones "Life of Glide" feiert am beim Freeride Film Festival am 02.11.17 in Innsbruck Premiere.

Jeremy Jones gilt nicht nur als einer der besten und populärsten Snowboarder der Welt. Der 42-jährige Amerikaner ist auch einer der kreativsten Freerider unserer Zeit. Mit seiner Film-Trilogie "Deeper" (2010), "Further" (2012) und "Higher" (2014) setzte er neue Standards für Outdoor- und Actionsportfilme. Für seine neueste Produktion "Life of Glide" verzichtete Jeremy Jones aber auf aufwendige Reisen rund um den Globus, sondern drehte die ebenso spektakulären wie schönen Szenen ausschließlich bei sich zu Hause in Squaw Valley.

Der Titel "Life of Glide" enstammt einem Gedicht von Jeremy Jones und kein Spruch passt besser auf das Leben des Tahoe-Locals | © Tim Manning

"Life of Glide" ist eine Hommage an Snowboarden und das Leben draußen im freien Gelände:

"Wenn man Snowboarden auf das Wesentliche reduzieren will, dann ist es die größte Form von Freiheit, Kreativität und Verbundenheit mit der Natur. Nirgends fühle ich mich so lebendig, so im Hier und Jetzt wie beim Snowboarden. Deshalb ist Life of Glide eine Feier, ein Freudenfest zugunsten des Turns und des Gefühls, das wir Snowboarder und Skifahrer so sehr lieben." - Jeremy

Jeremy Jones ist nicht nur Betreiber seiner eigenen Snowboard-Marke Jones Snowboards, sondern gründete auch die Non-Profit-Organisation Protect Our Winters (POW), die sich seit 2007 dem Klimaschutz widmet. Die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten intensivierte seinen Einsatz für den Umweltschutz; in "Life of Glide" ist auf der Kappe von Jeremy Jones der ironische Spruch "Make America Deep Again" zu lesen.

"Die Wahl dieses Klimawandel-Leugners hat mich tief in der Seele getroffen. Die aktuelle US-Regierung zerstört jahrelanges Bemühen, den Klimawandel zu verhindern und beutet unseren Planeten in einem nie gesehenen Maße aus. Aber Aufgeben ist für mich keine Option. Wir können nicht stillsitzen, während vor unseren Augen so großes Unrecht geschieht." - Jeremy

Dort, wo er sich früher mit dem Heli hat hinbringen lassen, steigt Jeremy heute ohne Hilfe von Maschinen auf | © Tim Manning

"Life of Glide" feiert im Rahmen des Freeride Filmfestivals am 2. November 2017 im Innsbrucker Metropol Kino seine Europapremiere. In weiterer Folge ist der Film bei den Tour-Stops in Luzern (3.11.), Zürich (4.11.), München (zwei Vorstellungen am 5.11.), Darmstadt (6.11.), Köln (7.11.), Berlin (8.11.) und Wien (9.11.) sowie bei den drei FFF-Specials in Salzburg (19.11.), Dornbirn (20.11.) und Villach (21.11.) zu sehen. Weitere Infos unter www.freeride-filmfestival.com

