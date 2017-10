Neue Allrounder von K2 Skis – Die Konik Kollektion 17/18

Jörg Angeli -

K2 Skis hat für den kommenden Winter neue Allround Ski im Angebot. Die Konik Kollektion 17/18 bietet das richtige Material für Pistenausflüge unter (fast) allen Bedingungen.

Die Konik Kollektion von K2 bietet neue Modelle für den Allroundeinsatz am Berg. - Foto: Mirja Geh

Blauer Himmel soweit das Auge reicht, eine frisch präparierte Piste, los geht’s – das breite Lächeln folgt sofort. Doch was tun, wenn sich an einem langen Tag die Bedingungen verändern? Dann braucht man den richtigen Allrounder „unterm Schuh“, damit sich die Glücksgefühle voll auskosten lassen.

Neue Allround Ski für den Winter 17/18

K2 Skis iKonic 84 Ti

Die beiden Topmodelle der Serie, iKonic 84 Ti (849,95€ UVP inkl. Bindung) und iKonic 80 Ti (749,95€ UVP inkl. Bindung), sind dabei die Highlights der Serie.

K2 Skis iKonic 80 Ti

Präzision, Power und Stabilität

Bei der Konic Technologie werden die Materialen genau da eingesetzt, wo sie am Ski die meiste Wirkung entfalten können.

Der grobe Aufbau der neuen K2 Konic Produkte

Präzision, Power und Stabilität bilden dabei einen Dreiklang, den die Konic Serie perfekt vereint. Die Masse im Ski ist an die Außenseiten verlagert. Damit verbessert sich der Kantengriff bei gleichzeitig leichtem Drehen, dank des geringen Schwunggewichts. Der Kern des Skis – bestehend aus hartem Aspen Holz an den Kantenflächen und leichtem Paulownia in der Mitte und an den Enden – wird zusätzlich durch einen Ober- und Untergurt aus Metalllaminat (Titanal) verstärkt.

Somit ist er viel stabiler und lässt sich leichter kontrollieren. Das Carbon Spyne, das zwischen dem Laminat eingesetzt ist, verleiht dem Ski zusätzliche Lebendigkeit. Schließlich dämpft die Exo-Konic Struktur aus Nano- Composite im Bereich der Skibindung Unebenheiten des Terrains ab und trägt daher bei allen Schneebedingungen zu bestem Fahrkomfort bei.

Weitere Infos zu der neue Konik Kollektion von K2 Skis findet ihr auf der offiziellen Webseite.

Mehr Bilder von den K2 Konik Modellen

Alle K2 Konik Modelle im Überblick

Eins der beiden Top-Modelle der neuen Reihe: Der K2 iKonic 84 Ti

Das zweite der beiden Top-Modelle der neuen Reihe: Der K2 iKonic 80 Ti

