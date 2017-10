Neues Riesenskigebiet in Österreich – Maiskogel und Kitzsteinhorn starten gemeinsames Resort

Jörg Angeli -

In Österreich ist der Weg frei für die nächste Fusion zweier Skigebiete: Das Kitzsteinhorn und der Maiskogel werden eine Einheit. Alle Infos zu dem Megaprojekt in Kaprun (Salzburger Land).

Das Bergbahnunternehmen Gletscherbahnen Kaprun AG, das für den Skibetrieb am Kitzsteinhorn verantwortlich ist, hat diese Woche in einer Pressemitteilung die Fusion mit dem Skigebiet Maiskogel bekannt gegeben. Die beiden Bergbahnen läuten damit die "neue Dimension des alpinen Bergtourismus in Zell am See-Kaprun" ein.

Mit der neuen Verbindung geht damit ein lang ersehnter Wunsch der Bahnbetreiber in Erfüllung: Ein direkter Anschluss des Ortszentrums von Kaprun an das Kitzsteinhorn. Für die Umsetzung dieses Projektes fusioniert die Maiskogel Betriebs AG mit der Gletscherbahnen Kaprun AG zu einem Leitbetrieb.

Insgesamt investieren die Bergbahnen 81,5 Millionen Euro in das Projekt. Unter anderem werden damit zwei neue Lifte finanziert: Die MK Maiskogelbahn, die im Dezember 2018 eröffnet werden soll, sowie die 3K Kaprun-Kitzsteinhorn-K-onnection vom Maiskogel zum Kitzsteinhorn. Zweitere soll ihren Betrieb im Dezember 2019 aufnehmen.

Ab diesem Zeitpunkt an wird es dann möglich sein vom Ortszentrum Kaprun auf 786 Metern über den Maiskogel bis zur Gipfelstation des Kitzsteinhorns auf 3.029 Metern mit der Hilfe von 6 verschiedenen Seilbahnen zu kommen. Weitere Details findet ihr in der unten stehenden offiziellen Pressemitteilung sowie auf der nächsten Seite, auf der ihr alle Facts in der Übersicht sehen könnt.

So soll die Verbindung zwischen dem Maiskogel und dem Kitzsteinhorn umgesetzt werden - Foto: Gletscherbahnen Kaprun AG

Offizielle Pressemitteilung der Gletscherbahn Kaprun AG

"Verbindung der Skigebiete Maiskogel und Kitzsteinhorn

Flyer für die Fusion des Maiskogels mit dem Kitzsteinhorn - Foto: Gletscherbahnen Kaprun AG

In den Hauptversammlungen der beiden Bergbahnunternehmen Gletscherbahnen Kaprun AG und Maiskogel Betriebs AG wurde deren Verschmelzung beschlossen. Zugleich wurde der Baubeschluss über die seilbahntechnische Verbindung der Skigebiete Maiskogel und Kitzsteinhorn gefasst. Damit wurde der Beginn einer neuen Dimension des alpinen Bergtourismus in Zell am See-Kaprun eingeläutet. In dieses Projekt werden 81,5 Millionen Euro investiert, erklärte der Vorstand der Gletscherbahnen Kaprun AG, Norbert Karlsböck.

Verbindung: Ein Generationenthema

Das Anliegen, die beiden Bergbahnen und damit die beiden „Hausberge“ Kapruns seilbahntechnisch zu verbinden und so das Kitzsteinhorn direkt vom Ortszentrum aus erreichbar zu machen, existiert seit Jahrzehnten. Die Verbindung der beiden Seilbahnunternehmen ergibt eine lang angestrebte Einheit und die Möglichkeit, ein einzigartiges, größeres und abwechslungsreicheres Wintersport- und Ganzjahresresort zu entwickeln. Sie ist wesentlicher Teil des Konzepts „Masterplan Kaprun 4.0“, das von der Gemeinde Kaprun, dem Tourismusverband Kaprun, der Gletscherbahnen Kaprun AG und Maiskogel Betriebs AG, gemeinsam mit dem renommierten Schweizer Tourismusberater Dr. Roland Zegg (grischconsulta) erarbeitet wurde.

Zur Einheit wachsen: Zwei Bergbahnunternehmen gehen zusammen

Mit der Fusion wachsen zwei Kapruner Leitbetriebe zu einer Einheit zusammen. Die Gletscherbahnen Kaprun AG hat im letzten Geschäftsjahr einen Gesamtumsatz von 38,1 Millionen Euro erzielt und fast eine Million Gäste befördert. Die Maiskogel Betriebs AG setzte zuletzt 5,7 Millionen Euro um und transportiert im Winter durchschnittlich 115.000 Gäste. Die Verschmelzung durch Aufnahme der Maiskogel Betriebs AG in die Gletscherbahnen Kaprun AG ist nicht nur ein wesentlicher wirtschaftlicher Faktor. „Die heute beschlossene Investition von 81,5 Mio. Euro ist die bei weitem größte, die die Gletscherbahnen Kaprun AG in ihrer mehr als 50-jährigen Geschichte getätigt hat. Sie ist nur möglich, weil die Aktionäre, die Gemeinde Kaprun und die gesamte Region geschlossen dahinterstehen.

Ab Dezember 2019: 12 Kilometer lange Seilbahn-Perlenkette der Superlative

Zwei Etappen führen zur seilbahntechnischen Verbindung: Als erster Schritt wird im Dezember 2018 die MK Maiskogelbahn, eine 10er Einseilumlaufbahn auf den Maiskogel eröffnet. Ein Jahr später nimmt die 3K Kaprun-Kitzsteinhorn-K-onnection vom Maiskogel zum Kitzsteinhorn, den Betrieb auf. Die erste Dreiseilumlaufbahn Salzburgs wird dann die Gäste vom Maiskogel direkt in den Bereich Langwied am Kitzsteinhorn bringen. Ab Dezember 2019 wird es dann möglich sein, direkt vom Kapruner Ortszentrum (768 Meter) über den Maiskogel die Gipfelstation am Kitzsteinhorn (3.029 Meter) mit einer 12 Kilometer langen Perlenkette von sechs Seilbahnen zu erreichen. „Die 12 Kilometer lange Panoramafahrt wird nicht nur die längste durchgehende Seilbahnachse, mit 2.261 Höhenmeter wird auch die größte Höhendifferenz in den Ostalpen bequem überwunden“, freut sich Gletscherbahnenvorstand Ing. Norbert Karlsböck über einen weiteren Superlativ in der alpinen Top-Destination Zell am See-Kaprun. Die ersten Bauvorarbeiten laufen im Herbst dieses Jahres, der Spatenstich für beide Bahnen erfolgt im April 2018.

Ski-in Ski-out: Exklusivität wird spürbar und sichtbar

Die neue Verbindung bietet zukünftig nicht nur einen Direkteinstieg vom Ortszentrum über den Familienberg Maiskogel in das Gletscherskigebiet Kitzsteinhorn, es wird erstmalig auch eine Abfahrt von 3.029 bis auf 768 Meter ins Tal geben. Gleichzeitig mit der MK Maiskogelbahn wird im Dezember 2018 auch das Kaprun Center eröffnet. Das neue Servicecenter bietet Kassen und einen Rent- & Sportshop. In einem neuen großen Depot können Gäste ihre Skier und Schuhe deponieren und bequem zu Fuß oder mit Ski- und Dorfbus zu ihrem Hotel gelangen. Gäste aus anderen Orten und Tagesgäste, die schnell auf den Gletscher gelangen wollen, können als Einstiegspunkt, so wie bisher, die Talstation Gletscherjet Kitzsteinhorn wählen.

Schneesicher bei jedem Wetter

Mit der neuen Verbindung ist ein Einstieg in das hundertprozentig schneesichere Gletscherskigebiet direkt vom Ortszentrum Kaprun aus möglich. Die Angebote im Skigebiet Kitzsteinhorn und Maiskogel in den verschiedenen Höhenlagen – von rund 800 Metern bis über 3.000 Meter – bieten bei jeder Witterung ein breites Angebot."

Daten und Fakten in der Übersicht

Organisationsstruktur nach rechtswirksamer Verschmelzung

Vorstand Ing. Norbert Karlsböck

Prokuristen Ing. Günther Brennsteiner (Prokurist Technischer Bereich), Josef Rumpf (Prokurist Kaufmännischer Bereich), Albert Rattensperger (Prokurist Bereich Maiskogel)

Gesellschaftsrechtliche Veränderungen

14.08.2017 Unterzeichnung des Fusionsvertrags durch die Vorstände der Maiskogel Betriebs AG (MBAG) und Gletscherbahnen Kaprun AG (GBK)

Unterzeichnung des Fusionsvertrags durch die Vorstände der Maiskogel Betriebs AG (MBAG) und Gletscherbahnen Kaprun AG (GBK) 28.09.2017 Fusionsbeschlüsse in den Hauptversammlungen der beiden AGs zur Aufnahme der MBAG in die GBK durch Ausgabe von neuen GBK-Aktien an die Aktionäre der MBAG entsprechend dem festgelegten Umtauschverhältnis

Fusionsbeschlüsse in den Hauptversammlungen der beiden AGs zur Aufnahme der MBAG in die GBK durch Ausgabe von neuen GBK-Aktien an die Aktionäre der MBAG entsprechend dem festgelegten Umtauschverhältnis Ca. Ende Nov. 2017 Rechtswirksamkeit der Verschmelzung

Zeitplan der Bauphase

Herbst 2017 Beginn erster Vorarbeiten

Beginn erster Vorarbeiten 12. April 2018 Spatenstich für beide Seilbahnen Start der Bauarbeiten in allen Stations- und Stützenbereichen

Spatenstich für beide Seilbahnen Start der Bauarbeiten in allen Stations- und Stützenbereichen 22. Dezember 2018 Eröffnung MK Maiskogelbahn

Eröffnung MK Maiskogelbahn Sommer 2019 erstmals wieder Sommerbetrieb am Maiskogel

erstmals wieder Sommerbetrieb am Maiskogel 21. Dezember 2019 Eröffnung 3K Kaprun-Kitzsteinhorn-K-onnection

Eröffnung 3K Kaprun-Kitzsteinhorn-K-onnection Juli/Aug 2020 Geplanter Sommerbetrieb der 3K Kaprun-Kitzsteinhorn-K-onnection

Wirtschaftliche Bedeutung:

Projektinvestment

81,5 Mio. Euro (MK Maiskogelbahn, 3K Kaprun – Kitzsteinhorn – K-onnection, Kaprun Center)

Gletscherbahnen Kaprun AG (2015/16)

Gesamtumsatz 38,08 Mio. Euro

Frequenzen 998.663 Beförderungen

Maiskogel Betriebs AG (2016/17)

Gesamtumsatz 5,7 Mio. Euro

Frequenzen 114.300 Beförderungen

Beförderungskapazitäten

Skigebiet Kitzsteinhorn-Maiskogel (alle Seilbahnen/Lifte)

Winter 2017/18 39.815 Personen pro Stunde

39.815 Personen pro Stunde Winter 2018/19 40.815 Personen pro Stunde

40.815 Personen pro Stunde Winter 2019/20 43.515 Personen pro Stunde

Seilbahntechnische Daten

MK Maiskogelbahn

Seilbahn-System Einseilumlaufbahn mit 123 Kabinen für je 10 Personen

Förderleistung 2.800 Pers./h bei max.

2.800 Pers./h bei max. Fahrgeschwindigkeit 6 m/s

6 m/s Höhenlage Talstation: 768 m Mittelstation: 1.137 m Bergstation: 1.570 m Länge 3.813 m Fahrzeit 12 Minuten

Hersteller Firma Leitner

3K Kaprun-Kitzsteinhorn-K-onnection

Seilbahn-System Dreiseilumlaufbahn mit 32 Kabinen für je 32 Personen

Förderleistung 2.700 Pers./h bei max. Fahrgeschwindigkeit 8 m/s

2.700 Pers./h bei max. Fahrgeschwindigkeit 8 m/s Höhenlage Talstation: 1.570 m Bergstation: 1.975 m Länge 4.311 m Fahrzeit 9,1 Minuten

Hersteller Firma Doppelmayr

Kaprun Center

An der Talstation der MK Maiskogelbahn im Ortszentrum (768 m)

Kassen

Ski- und Skischuhdepot mit mehr als 2.000 Stellplätzen

Rent- und Sportshop

Direktion und Office der Gletscherbahnen Kaprun AG

