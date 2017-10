News der Woche – 41

Stephan Bernhard -

Die News der Woche heute mit einem Air vom anderen Stern, einem Gerücht um Kelly Slater und dem Stunt der Woche, der absolut nicht nach Plan verlief.

Der Air der Woche kommt...

von einem Skimboarder, allerdings nicht von irgendeinem Skimboardern, sondern von Austin Keen - sozusagen dem König aller Skimboarder.

Der Modetipp der Woche kommt...

von WSL-Tour-Surfer Josh Kerr. Trägt er beim Quik Pro France gerade doch einen Wetsuit, der einen kleinen Vorgeschmack auf die Neoprenmode von 2018 geben könnte. Und manche dachten schon, dass der Neon-Trend schon wieder vorbei wäre.

Sollte aber nur getragen werden, wenn man schon eine gewisse Bräune hat.

Das Gerücht der Woche...

betrifft Kelly Slater. Denn eigentlich hieß es, dass Kelly nachdem er sich in Südafrika den Fuß gebrochen hatte, den Rest der World Tour 2017 pausieren würde. Zumindest hieß es das bis Mitte der Woche. Denn nun lautet das neueste Gerücht, dass er zu dem Contest in Supertubes in Portugal kommen könnte, der am 20. Oktober beginnt. Doch nicht lange und Kelly wurde mit Fragen zu dem Gerücht gelöchert. Schließlich sagte er dann: "No Portugal for me. I am still hurt and haven't surfed yet. So, I'll be watching." Tja, schade!

Als Trost gibt es Kelly Slater als Bleistiftkunst.

Und nun eine Lektion in Sachen...

Slalomsurfen. Gesehen wurde dieser Ritt rund um eine nicht genau überlieferte Anzahl an Hindernisse am letzten Wochenende. Da rollte nämlich der erste echte Herbstswell in Malibu ein.

Und zum Schluss...

gibt es noch den Stunt der Woche - oder eher den Möchtegern-Stuntman der Woche.

Und wer wissen will, wie man einen Flowrider selber baut oder wieso plötzlich ein Wrack mitten in einem Surfspot der Malediven liegt, der erfährt das in den News der Woche von letzter Woche.

