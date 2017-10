News der Woche – 42

Stephan Bernhard -

Die News der Woche heute mit Kelly Slaters erster Welle, einem Familienstreit beim Surfen und dem doppelten Wipeout der Woche.

Kelly Slaters erste Welle...

seit langer Zeit. Denn nachdem sich Kelly im Juli in J-Bay den Fuß gebrochen hatte, hieß es, dass er Monate pausieren müsste. Gut, musste er auch. Aber vorgestern am Donnerstag stand Kelly wieder auf seinem Board und das natürlich in seinem eigenen Pool - was für eine Welle für ein Comeback!

Der Beweis: Frauen sind härter als Männer

Drei Männer und eine Frau gehen surfen. Man sieht drei Wetsuits und einen Bikini. Diese Fakten sprechen wohl für sich. Gesehen vor etwa einer Woche in Hossegor.

Von wegen Männer sind härter im Nehmen.

Es ist nicht bekannt, was...

der Kleine gesagt hat. Aber es scheint seinen Daddy ziemlich verärgert zu haben...

Der schönste Blick auf...

den Ozean der Woche. Denn kristallklarer kann Wasser nicht sein.

Der schlimmste Blick auf den...

Ozean der Woche kommt aus der Karibik oder genauer gesagt von einem Müllteppich vor der Küste von Honduras. Denn auf diesem Bild sind keine Algen zu sehen, sondern nur Plastikmüll und Styropor.

Wie lange kann das mit uns Menschen auf der Erde noch gut gehen. Credit: Caroline Power Photography

Und zum Schluss...

der Wipeout der Woche - bei dem die Arme gleich zwei Mal wipeoutet.

Und wer wissen will, wie ein Air vom anderen Stern aussieht oder der härteste Stunt der letzten Woche, der erfährt das in den News der Woche von letzter Woche.

