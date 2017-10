News der Woche – 43

Stephan Bernhard -

Die News der Woche heute mit dem Longboardritt der Woche, einem Jeepfahrer, der die Flut unterschätzt hat und Streetsurfing like a Boss.

Die Welle der Woche...

brach schon am 16.Oktober, doch kam erst jetzt an die Öffentlichkeit. Zu sehen ist Andalusien am Tag, als der Swell von Hurrikan Ophelia eintraf.

Andalusien hat nur kleine Wellen? Ja, genau! Foto: Nexo Surfhouse

Das Heilmittel gegen Einschlafprobleme

Etwa 3 Minuten dieser Luftaufnahme von Trestles reichen aus, um sofort friedlich zu entschlummern. Der quasi meditative Effekt ist wissenschaftlich bewiesen und garantiert auch noch Träume voller perfekter Wellen. Aber Vorsicht: Nicht am Arbeitsplatz anwenden!

[embed]https://www.instagram.com/p/BauvB1eAir0/?taken-by=surfline

Der Longboardritt der Woche

Es war der Tag, als der Hurrikanswell von Hurrikan Ophelia in Hossegor erwartet wurde. Am Morgen des 16. Oktobers waren die Wellen aber noch nicht riesig, doch groß genug für eine der besten Longboardwellen in La Nord vor Hossegor. Was später am selben Tag noch an diesem Spot passiert, seht ihr hier auf Prime-Surfing.

[embed]https://www.instagram.com/p/BahF-bag45F/?taken-by=paulduvignau

Und noch eine Folge unserer beliebten Serie:

"Ich habe die Flut unterschätzt"

[embed]https://www.instagram.com/p/BauvJXfl_r1/?taken-by=reportsfromhell

Kelly baut noch einen Wavepool...

und zwar in Florida. Zumindest hat er gestern die Baugenehmigung für einen neuen Wavepool nach dem Vorbild seiner Surfranch bekommen. Standort wird Palm Beach County nördlich von Miami sein.

Gestern wurde mit einer Unterschrift der Grundstein gelegt, damit...

... auch in Florida bald so eine Welle bricht.

Und zum Schluss...

Streetsurfing like a Boss.

[embed]https://www.instagram.com/p/Bag56CgFwFq/?taken-by=reportsfromhell

Ganz vergessen:

Next Level Flowrider-Riding

[embed]https://www.instagram.com/p/BatRwBAl8Ba/?taken-by=reportsfromhell

