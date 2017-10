One Line: Len Jørgensen in Laax

Felix Schäfer -

Len, der Mann mit der blonden Lockenmähne, ist ein Garant für stylisches Snowboarden. Und Spencer Whiting aka Gimbal God trägt dafür Sorge, dass ihr das in schöner Regelmäßigkeit zu sehen bekommt.

Der norwegische Rome Snowboards-Fahrer Len Jørgensen scheint nicht viel von Beanies oder sonstige Kopfbedeckungen zu halten, denn so oft es geht lässt er seine Wikinger-Mähne im Wind flattern. Solange er sich aber keine alternative Karriere bei L'Oreal sucht, versorgt er uns weiterhin mit stylischem Snowboarden. Wie in dieser "One Line" aus Laax.

