Red Bull Rampage 2017 – Immer mehr Ausfälle

Felix Heine -

Die Liste der Ausfälle für die Red Bull Rampage 2017 wird länger und länger. Neben einigen anderen bestätigte jetzt auch Brendan Fairclough, dass auch er in Utah nicht die Schaufel in die Hand nehmen wird.

Red Bull Rampage Fahrerfeld wird dünner

James Doerfling und Graham Agassiz

Bereits Anfang des Monats gab James Doerfling seinen Startplatz freiwillig an Bas Van Steenbergen weiter. Der Kanadier konnte sich aufgrund von Waldbränden in seiner Heimatstadt Williams Lake in B.C. nicht ausreichend auf das Red Bull Spektakel in Utah vorbereiten.

Bas Van Steenbergen als Ersatz für James Doerfling

Später folgte dann die Meldung, dass auch Graham "Aggy" Agassiz wegen einer Knöchelverletzung nicht teilnehmen wird. Der Freeride Star war jedes so nahe dran die Rampage zu gewinnnen, doch jedes Mal kam entweder ein Sturz oder eine Verletzung dazwischen. Hier Aggy´s Qualifikationslauf vor zwei Jahren:

https://www.youtube.com/watch?v=7UuhiGrUQ20

Rémy Metailler

Vor ein paar Tagen hatte Rémy Metailler noch einen Post bei Instagram veröffentlicht, indem er schreibt:

Und kurze Zeit später hing der Franzose an der Grenzkontrolle in den USA fest, da ihm vorgeworfen wurde, er würde mit der Absicht Geld zu verdienen in die Vereinigten Staaten einreisen und bräuchte dafür ein Arbeitsvisum.

Brendan Fairclough

Und als ob das nicht schon genug wäre, reiht sich jetzt auch noch Brendan Fairclough in die lange Liste der Absagen ein. Der britische Downhill World Cup Racer hatte sich vor der Red Bull Hardline eine riesen Schnittwunde unterhalb der Kniescheibe zugezogen und musste mit 40 Stichen genäht werden. Deshalb muss er ein weiteres Jahr warten, um endlich eine Chance auf das Rampage Finale zu haben. Vergangenes Jahr konnte Brendan ebenfalls nicht am Finale aufgrund dieses Sturzes teilnehmen.

https://www.youtube.com/watch?v=axoeG1P02qU

Ryan "R-Dog" Howard wird als Ersatz für Brendan einspringen und seine Freeridekünste präsentieren. Der Kanadier ist sichtlich motiviert für das Red Bull Rampage Event:

Better late than never I guess. #rideordie Ein Beitrag geteilt von Ryan Howard (@r_doggystyles) am 12. Okt 2017 um 19:52 Uhr

Wer für Rémy Metailler einspringt ist bis jetzt noch nicht bekannt. Wir sind gespannt!

Hier kannst du die Red Bull Rampage nächste Woche live ansehen.

© Primesports.de