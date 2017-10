Red Bull Rampage 2017 – Infos und erste Eindrücke

Felix Heine -

Es ist wieder soweit! Die Red Bull Rampage 2017 steht in den Startlöchern. Kommenden Freitag liefern sich die 21 besten Freerider den Showdown um den begehrten Rampage Titel in Virgin, Utah. Hier erfährst du alle Infos zum Event und bekommst einige erste Eindrücke der vergangenen Tage.

Red Bull Rampage 2017

Brandon Semenuk gilt auch dieses Jahr als einer der Favouriten! Wird er der dritten Titel holen? | © Red Bull Media House

Die Red Bull Rampage geht in die zwölfte Runde und verspricht erneut jede Menge Action. Neben einer neuen Ridgeline wurden selbstverständlich weitere neue Obstacles vorbereitet, die von den Fahrern in ihre Line mit eingebaut werden können. Seit Ende letzter Woche wird in Virgin, Utah fleißig geschaufelt. Jeder Fahrer kann sich, mithilfe seines zweiköpfigen Helferteams, seine ganz individuelle Line erschaffen. Hierbei ist Kreativität, Ausdauer und vor allem Kraft gefragt, denn dieses Jahr wurde der Einsatz von Maschinen untersagt. Nach drei Tagen Buddeln in der Wüstenlandschaft, stehen den Fahrern jetzt vier Tage zur Verfügung, um sich mit der eigenen Strecke vertraut zu machen.

Der Trailer:

Die Red Bull Rampage Starter

Bereits qualifiziert:

Zehn Fahrer sind bereits durch ihr Ergebnis vom Vorjahr qualifiziert. Sie haben es bei der Red Bull Rampage 2016 in die Top10 geschafft und waren somit von Anfang an gesetzt. Für Brandon Semenuk, Kyle Strait oder Kurt Sorge könnte ein diesjähriger Sieg ein ganz besonderer werden. Diese drei Fahrer sind nämlich schon zweimal ganz oben auf dem Treppchen gestanden und bestimmt extrem heiß auf den Sieg:

Brandon Semenuk (CAN) - Siege: 2008 und 2016

Antoine Bizet (FRA)

Carson Storch (USA)

Kurt Sorge (CAN) - Siege: 2012 und 2015

Kyle Strait (USA) - Siege: 2004 und 2013

Thomas Genon (BEL)

Tyler McCaul (USA)

Andreu Lacondeguy (SPA) - Sieg: 2014

Pierre Edouard Ferry (FRA)

Tom Van Steenbergen (CAN)

Hier Brandon Semenuk´s Siegerlauf von letztem Jahr:

https://www.youtube.com/watch?v=VqY3LBawDXc

Wildcard Fahrer:

Wildcard Fahrer:

Die Wildcard Besetzung der Red Bull Rampage 2017 hat bereits einige Ausfälle verzeichnen müssen. Aufgrund von Verletzungen, Visa Problemen und sogar Waldbränden mussten Top Fahrer wie Graham Agassiz, Brendan Fairclough, James Doerfling und Rémy Metailler bereits das Handtuch schmeißen. Allerdings gibt es bereits glückliche Nachrücker: Hier mehr dazu.

Brendan Fairclough (GBR) - Knieverletzung

Nachrücker: Ryan 'R-Dog' Howard (USA)

Brett Rheeder (CAN)

Cam Zink (USA)

Conor MacFarlane (NZL)

Darren Berrecloth (CAN)

Ethan Nell (USA)

Graham Agassiz (CAN) - Knöchelverletzung

Nachrücker: Vincent Tupin (FRA)

James Doerfling (CAN) - Vorbereitungsmangel wegen Waldbränden in der Heimat

Nachrücker: Bas van Steenbergen (CAN)

Logan Binggeli (USA)

Reed Boggs (USA)

Rémy Métailler (FRA) - Einreise in die USA wurde verweigert

Nachrücker: ???

Jede Menge Style und Vielseitigkeit brauchten auch Andreu Lacondeguy einen Sieg ein

Trainingsvorschau:

Am Donnerstagabend den 26.10. werden Cam McCaul und Aaron Chase die Höhepunkte des letzten Trainings vorstellen und ebenfalls ein paar Gäste interviewen. Seid also hier auf Facebook live dabei.

Die ersten Eindrücke der Fahrer:

Die ersten Eindrücke der Fahrer:

Carson Storch bahnt sich den Weg durch die Felsen:

Carson Storch bahnt sich den Weg durch die Felsen:

Der zweifache Rampage Gewinner Kurt Sorge ist heiß auf seine Strecke:

Der zweifache Rampage Gewinner Kurt Sorge ist heiß auf seine Strecke:

Andreu Lacondeguy demonstriert das Gefälle des Geländes:

Andreu Lacondeguy demonstriert das Gefälle des Geländes:

Hier gibt es das Spektakel am Freitag ab 18 Uhr auf Red Bull TV.

