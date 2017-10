The World of Snowboarding – Das große Gewinnspiel!

Felix Schäfer -

Zeit für ein Gewinnspiel! Über die nächsten Wochen wird es hier bei uns großartige Preise von unseren "The World of Snowboarding"-Partnern adidas, anon, Blue Tomato, Burton, DC, hä?, Nitro, O'Neill, Oakley, Quiksilver, Roxy, Smith & Vans geben. Mitmachen lohnt sich!

Und so funktioniert das Ganze: Über die nächsten Wochen werden wir auf Prime-Snowboarding.de regelmäßig Storys veröffentlichen, die sich mit unseren "The World of Snowboarding"-Partnern auseinandersetzen. Wenn ihr die Storys aufmerksam lest, werdet ihr keine Probleme haben, den beiliegenden Fragebogen auszufüllen und euer Equipment für den Start in den Winter aufzubessern.

Wir haben beim Keep Snowboarding 2017 schon ausprobiert, wie die Fragebögen ankommen und waren völlig gestoked, mit welchem Feuereifer sich die Leute darauf gestürzt haben!

Hier geht's zu den Storys:

adidas

anon

Blue Tomato

Burton

DC Shoes

hä?

Nitro

O'Neill

Oakley

Quiksilver

Roxy

Smith

Vans

Teilnahmebedingungen: Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die bei der Teilnahme mindestens 18 Jahre alt sind. Bei Mehrfachteilnahme oder falschen Angaben kann ein Ausschluss vom Gewinnspiel erfolgen. Der Gewinner wird unter den Teilnehmern durch Losentscheid ermittelt und anschließend per FB-Nachricht oder E-Mail benachrichtigt. Sollte sich der Gewinner innerhalb von 14 Tagen nach der Benachrichtigung nicht melden, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn und es wird nach demselben Vorgehen ein Ersatzgewinner ausgelost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

