Felix Schäfer -

Ihr alle kennt die Produkte von O'Neill, doch wie sieht's mit der Geschichte dieser Traditions-Firma aus?

O'Neill

Die Wurzeln von O'Neill liegen an der Küste San Franciscos. Hier wurde der erste Surf Shop der Welt eröffnet und ein junger Mann namens Jack O'Neill verkaufte darin die ersten Wetsuits, die die Welt gesehen hatte. Angetrieben von seiner eigenen Leidenschaft für Surfen und sonstige Abenteuer, schaffte er es, dass sein kleiner Surf Shop zu einem der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Beach und Outerwear heranwuchs. Es hat sich viel verändert in über sechzig Jahren, doch es lohnt sich, einmal zurückzublicken, um besser zu verstehen, warum das Brand dort angelangt ist, wo es heute steht.

Der erste Surfshop der Welt: 1952 vonJack O'Neill in San Francisco gegründet | © O'Neill

Der Great Highway trennt San Francisco im Westen vom Pazifischen Ozean. An diesem knapp sechs Kilometer langen Stück Straße eröffnete Jack O'Neill Anfang der 50er Jahre sein erstes Geschäft. Eine kleine Garage unweit des Meeres, der er schlicht den Namen "Surf Shop" gab. Jack war erst wenige Jahre zuvor nach San Francisco gezogen, wo er sich zunächst als Fischer und Schrotthändler durchschlug. Doch in jeder freien Minute zog es ihn aufs Meer zum Surfen. Da Surfen zu jener Zeit recht unpopulär war, gab es noch keine Ausrüstung und nur mit Badehose bekleidet, wurde es den Surfern schnell kalt. Lange Sessions waren unmöglich. Jack wollte aber länger im Wasser bleiben, mehr Wellen erwischen, besser surfen. Also experimentierte er mit verschiedenen Ideen herum, stopfte seine Badehose mit Schaumstoff aus, doch keine dieser Ideen führte zu einem zufriedenstellenden Ergebnis.

>> Eine bahnbrechende Erfindung

Eine bahnbrechende Erfindung

Jack war leidenschaftlicher Surfer und Erfinder. Um länger im kalten Wasser surfen zu können, erfand er 1952 den ersten Wetsuit in der Geschichte des Surfens. Hier testet er den Supersuit, den man selbst aufblasen konnte und damit zu einer Art Rettungsring wurde. Die Idee wurde einige Jahre später von der Navy erneut aufgegriffen und für ihre Einsätze angepasst | © O'Neill

Das sollte sich ändern, als Hugh Bradner, ein guter Freund und Physiker, den erfinderischen Surfer mit Neoprenschaum in Kontakt brachte. Jack machte sich sofort daran, Westen aus diesem Material zu fertigen. Diese verkaufte er in seinem Surf Shop am Great Highway und die Funktionalität dieser Westen sprach sich schnell herum. Der Shop wurde zum Treffpunkt für die lokale Surf-Szene, es kamen immer mehr neue Surfer hinzu und der Verkauf der Westen stieg. Jack entwickelte neue Designs und fertigte bald Shortys und Long Johns, was dazu führte, dass immer mehr Surfer genau das genießen konnten, wovon er geträumt hatte: Länger im Wasser bleiben, mehr Wellen erwischen und besser surfen. Jack entwickelte seine Designs immer weiter, die Szene vergrößerte sich und schließlich konnte man im Norden Kaliforniens das ganze Jahr über surfen. Nachdem klar war, welche Möglichkeiten die Wetsuits boten, begannen die Surfer, ihre Fühler weiter auszustrecken und neue Gegenden zu erkunden. Orgeon, Washington und sogar Kanada befanden sich nun auf dem Radar der Wellenreiter. Spots, die ohne die Wetsuits von O'Neill nicht zu fahren gewesen wären. Der Erfolg sprach sich herum und es dauerte nicht lange, bis Taucher, Wasserskifahrer, Windsurfer und sogar Skifahrer von dieser Erfindung Gebrauch machten und sie in ganz neuen Umgebungen einsetzte.

>> Weiter nach Santa Cruz

Umzug nach Santa Cruz

Bis zu seinem Tod war Jack am liebsten im und am Wasser unterwegs | © O'Neill

1959 war der Surf Shop zu klein geworden, denn die Geschäfte liefen gut und verlangten nach mehr Platz. Santa Cruz, ein Stück weiter im Süden, sollte das neue Zuhause des Unternehmens werden. Jack und seine Frau Marge, die 1973 starb, haben sechs Kinder, die alle früh in das Unternehmen eingeführt wurden und verschiedene Positionen übernahmen. O'Neill ist nicht nur den ersten Wetsuit verantwortlich, sondern auch für das erste Surf-Team. Jack gründete das O'Neill Santa Cruz Surf Team und stellte den besten Locals Bretter und Equipment zur Verfügung. Ein wichtiger Beitrag zur Entwicklung des Surfens, wie wir es heute kennen. Neben dem ersten Wetsuit und dem ersten Surf-Team stammt auch die Leash aus dem Hause O'Neill. Sohn Pat hatte nach einer Möglichkeit gesucht, das Surfboard mit dem Surfer zu verbinden, damit es bei einem Wipeout nicht davongetragen wird und den Surfer alleine im Wasser zurücklässt. Jacks heutiges Markenzeichen, seine Augenklappe, ist die Folge eines Unfalls beim Testen jener Leash. Das Board schnappte zurück und traf ihn im Gesicht.

>> Eine neue Generation

Die nächste Generation

Jack (links) und Sohn Pat (rechts) geben Surf World Champion Shaun Thomas eine Tour der Monterey Bay (1977) | © O'Neill

Im Laufe der nächsten Jahre entwickelte sich O'Neill zu einem der führenden Unternehmen in den USA, Europa und Japan, was Beach Lifestyle Sportswear betraf. Zu Beginn der 80er Jahre, als der Wintersport immer beliebter wurde, begann das Unternehmen mit der Entwicklung von funktioneller Outerwear und gründete auch hier bald sein eigenes Team. 1985 übergab Jack die Führung an seinen Sohn Pat und konnte sich von nun wieder voll auf seine Leidenschaften und zahlreichen sozialen Projekte konzentrieren. Er engagiertsich stark für den Erhalt des Weißen Hais und hat mit dem O'Neill Sea Odyssey-Programm ein Projekt gestartet, das kostenlose Segelschifffahrten für Kids durch das Meeresschutzgebiet Monterey Bay anbietet und ihnen die Mikrobiologie näherbringt.

Die Nachwuchsförderung kommt auch im Snowboarden zum Tragen und hat Einfluss auf die Szene direkt vor unserer Haustüre. Neben dem eigenen Team, bei dem stets darauf geachtet wird, einzelne, lokale Talente zu unterstützen, wird sich O'Neill als OTW-Sponsor des bayerischen Snowboard-Vereins großflächig für den Snowboard-Nachwuchs engagieren.

>> Ein Snowboard-Team vom Backcountry bis in die Straßen

Ein Snowboard-Team für das gesamte Spektrum

Im Laufe der Geschichte des Unternehmens gab es einige herausragende Teamfahrer, die ihren Eindruck im Snowboarden hinterlassen haben, doch aus dem aktuellen Team stechen besonders zwei Namen heraus. Zwei Namen, die für zwei sehr unterschiedliche Seiten des Snowboardens stehen. Zum einen Seb Toots, der Kanadier, der seit seinem ersten Auftritt auf der großen Bühne 2006 immer und immer wieder Aufsehen sorgt. Sei es mit seinem konstanten hohen Level, das er erfolgreich bei Contests rund um den Erdball unter Beweis stellen kann, oder durch seine Video-Parts, in denen er das Vorurteil eindrucksvoll widerlegt, Contest-Kids könnten außer Slopestyle-Kickern nichts anderes fahren. Seb fühlt sich offensichtlich auch auf heftigen Street-Spots wohl und hat bereits mehr als einmal für ungläubiges Kopfschütteln gesorgt (erinnert ihr euch an seinen Part von 2015?). Ein Part wie dieser hätte gut und gerne Teil jeder großen Filmproduktion sein können.

In so einer Umgebung fühlt sich Jeremy Jones am wohlsten | © O'Neill

Zum anderen ist das Jeremy Jones. Einer der einflussreichsten Big Mountain-Snowboarder aller Zeiten. Keiner hat mehr Erstbefahrungen auf dem Konto als er, ständig seine Grenzen austestend und überschreitend begibt er sich in Zonen, die als unfahrbar galten. Wie etwa während der Dreharbeiten zu "Higher", dem Abschluss seiner Film-Trilogie, als er auf 6.400 Meter aufsteigt, um eine beinahe senkrechte Line zu fahren. Jeremy ist jedoch nicht nur einer der außergewöhnlichsten Freerider, sondern auch immer daran interessiert, sein Material zu erweitern und zu verbessern. Mit O'Neill hat er dafür den richtigen Partner gefunden. Gemeinsam haben sie eine Signature-Kollektion entwickelt, die für höchste Ansprüche bei der Funktionalität gedacht ist. Im kommenden Winter wurde Chris Crossen herangezogen, der bereits für einige Designs von Jones Snowboards verantwortlich ist. Ihr könnt also gespannt sein!

>> Sozial- und Umwelt-Engagement

Blue-Initiative

Die Blue-Initiative von O'Neill, die sich um die Entsorgung & Recycling von Plastikmüll kümmert

Ein letzter, aber dafür umso wichtigerer Punkt, ist die Blue-Initiative. Im Sommer 2016 startete O'Neill gemeinsam mit Bionic Yarn dieses Projekt, bei dem Plastikflaschen, die an den Meeresküsten gesammelt werden, verarbeitet werden. Zunächst konnte das so gewonnene Material nur für T-Shirts und Boardshorts verwendet werden, doch mittlerweile hat es seinen Weg in die gesamte Kollektion gefunden. Es ist ein kleiner, aber wichtiger Beitrag gegen die Verschmutzung der Meere. Denn schließlich hängen wir alle, egal ob Surfer oder Snowboarder, von einer möglichst gesunden Umwelt ab, damit wir auch weiterhin lange Sessions im Line-up und tiefe Powder-Tage genießen können.

>> Auf der nächsten Seite gibt's Infos zur brandneuen Reissue-Kollektion

Aus: Prime Snowboarding #11

O'Neill – '88 Shred Bib Pant & PM '91 Scarabe Sweater

Seb Toots testet die neue Kollektion auf Herz und Nieren | © O'Neill

Habt ihr die Nase voll vom uniformen, unauffälligen dunklen Look und wollt mal wieder ein wenig Farbe und Spaß für euren Tag auf dem Berg? Dann ist die Reissue-Serie von O’Neill, die ab dieser Saison in den Läden bereit steht, wie für euch gemacht. Die Jungs und Mädels aus Santa Cruz haben ihre Nasen tief in ihre Archive gesteckt und sind mit einem fetten Grinsen im Gesicht wieder herausgekommen. Die Designs waren damals "Lichtjahre ihrer Zeit voraus", und heute? Heute ist genau der richtige Zeitpunkt, um sie mit neuem Leben zu erfüllen! Die Designs sind eine Hommage an die lange Geschichte des Brands, über die ihr bereits einiges erfahren habt und ein farbenfrohes Statement an den Spaß des Snowboardens. Retro-Styles sind wieder oft zu finden & ein Eurocarve Chicken Salad Grab in so einem Outfit kommt sowieso am besten! Aber natürlich wurden nicht einfach nur die alten Sachen aus dem Keller geholt, sondern mit den neuen Technologien aufgewertet.

Mit einer 10.00er Wassersäule und Atmungsaktivität hält die Kollektion auch dem miesesten Wetter stand, während HyperDry und O'Neill Firewall die beste Schutzschilde gegen Kälte sind. Das HyperDry-Innenfutter nimmt die Feuchtigkeit des Körpers auf und leitet sie an die äußere Schicht weiter. Damit bleibt es innen trocken und warm und du kannst länger auf dem Berg bleiben. Die O'Neill Firewall entstammt der jahrzehntelangen Erfahrung mit Wetsuits. Die Bereiche des Körpers, die am schnellsten auskühlen und daher eine bessere Isolierung benötigen, werden mit 3M™ Thinsulate™-Material oder Daunen verstärkt und schützen zusätzlich gegen Kälte. Seb Toots kombiniert die ’88 Shred Bib Pant in Bondi Blue mit dem PM 91 Scarabe Sweater in Black Out und scheint sich saumäßig wohl in seinem neuen Outfit zu fühlen!

O'Neill – LW Reissue Crew Sweatshirt

Das Crew Sweatshirt der Reissue-Kollektion | © O'Neill

Ach ja, die 80er. Der Club hieß noch Disco, der Mini Cooper war ein Manta und Snowboarder eckten an und durften noch nicht mal überall die Lifte benutzen. Und die Mode? Auffallend, bunt, laut. Mit einer Menge Attitüde. Bei O'Neill lässt diese wilden Jahre wieder aufleben und bringt für die Ladys diesen langgeschnittenen Pullover auf den Markt. Brust- und Ärmelprint in Neon-Farben fallen auf und passen perfekt zu den Tagen der Saison, in denen es langsam schon wieder wärmer wird und die Jacke im Rucksack bleibt. Spring-Slush und 80s-Style, die perfekte Kombination!

Preis: 69,99 Euro

Langer Schnitt

Brust- und Ärmelprint in Neon-Farben

Ladys Shred Sweatshirt

O'Neill – Fashion Focus Slim Pant

Fashion Focus Slim Pant | © O'Neill

Nachdem Jack O'Neill den Wetsuit entwickelt hatte, waren nicht nur die Surfer begeistert. Auch die, die nach passender Bekleidung für den Schnee suchten, nahmen dieses neue Produkt mit auf den Berg. Ganz im Sinne dieser Tradition gibt es in der nächsten Saison die Fashion Focus Slim Pant. Eine Hose, die in die Boots gehört und an jene Zeit erinnert, als es noch keine 10k Atmungsaktivität und Wassersäule gab. Das Super-Stretch-Material ist bequem und lässt euch genügend Spielraum für massive Tweaks à la Damian Sanders. Wir freuen uns jetzt schon drauf, euch nächsten Winter in der Hose durch die Gebiete fetzen zu sehen mit einem Grinsen von einem Ohr bis zum anderen! Und ja, eigentlich ist die Hose für Ladys gedacht, aber wer von euch Jungs traut sich?

Preis: 159,99 Euro

Super-Stretch-Softshell Material

Inboot-Pants

Wasserabweisend

O'Neil – '88 Frozen Wave Anorak

'88 Frozen Wave Anorak | © O'Neill

Der ’88 Frozen Wave Anorak aus der Winterkollektion 2017/18 in Bondi

Blue ist ein Beweis dafür, dass O'Neill schon immer von einem unbändigen

Pionier- und Erfindergeist getrieben war. Dieser Anorak ist tatsächlich

an jenen angelehnt, der für den ersten Snowboard World Cup der

Welt designt wurde, ein Contest, der von O'Neill gesponsert wurde. Die

große Kapuze, die sich ganz über den Kopf ziehen lässt und damit

besten Schutz vor Wind und Schnee bietet sowie die große Känguru-

Tasche liegen voll im Trend. Darüber hinaus wurde auch dieser Anorak

mit 10k Wassersäule und Atmungsaktivität, HyperDry und Firewall-Isolation

versehen.

Preis: 229,99 Euro

Wassersäule: 10.000 mm

Atmungsaktivität: 10.000 g/qm/24 h

O'Neill Firewall & HyperDry

© Primesports.de