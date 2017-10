The World of Snowboarding – Smith

Felix Schäfer -

Smith

Dr. Bob, so war er unter seinen Freunden bekannt: Bob Smith, der Gründer von Smith und Erfinder der ersten Goggle mit versiegelter Doppelscheibe und atmungsaktivem Dichtungsschaumstoff. Eigentlich war er Zahnarzt, doch am liebsten verbrachte er seine Zeit im tiefen Schneevon Jackson Hole. Mit seiner Idee revolutionierte er den Schneebrillen-Markt und fuhr im Laufe der nächsten Jahre fort, mit seiner Firma immer neue Standards zu setzen und Technologien zu entwickeln, die es so nicht gab. Noch heute ist Smith eine der größten und innovativsten Firmen auf dem Brillenmarkt und davon profitieren auch eine ganze Reihe Pros, die mitunter schon lange Teil der Familie sind und die Leidenschaft teilen, mit der auch Dr. Bob in den Bergen unterwegs war.

Rechts im Bild: Dr. Bob, wie ihn seine Freunde nannten. Der tiefschneesüchtige Zahnarzt revolutionierte mit seiner Erfindung den Brillenmarkt | © Smith

Bob Smith war süchtig. Süchtig nach dem weißen Gold, dem er Winter für Winter im Backcountry von Jackson Hole in Wyoming hinterherjagte. Eigentlich war er Zahnarzt, doch seine große Leidenschaft war Skifahren. Mit Pistenwedeln konnte er jedoch nicht viel anfangen, für ihn konnte der Schnee gar nicht tief genug werden. Den besten und leichtesten Schnee fand er oft dann, wenn das Wetter die normalen Wintersportouristen nicht hinter dem Ofen hervorlocken konnte. Schneefall, Wind, Kälte, für ihn die Zutaten für einen perfekten Tag auf dem Berg. Doch es gab ein Problem dabei: Bob Smith war mehr als unzufrieden mit den Goggles, die es zu jener Zeitgab. Durch die Belüftungsöffnungen in den Scheiben drang Schnee ein, schmolz und binnen weniger Augenblicke war die gesamte Scheibe beschlagen. Alle Vorzüge waren dahin und er musste im Blindflug den Berg hinunterkommen. Eine Weile ärgerte er sich nur darüber, doch irgendwann war der Punkt gekommen, an dem der Drang, etwas an der Situation zu ändern, einfach zu groß war. Also setzte er sich hin und fing an zu tüfteln. Das war 1965. Er befand sich zu jener Zeit übrigens auf einer Armee-Basis in Deutschland und fuhr jedes Wochenende nach Kitzbühel zum Skifahren. Schnell fand er die Idee, die ihn weiterbringen sollte: Wenn eine einfache Scheibe beschlug, weil Schnee eindringen konnte, dann sollte doch eine zweite Scheibe die Möglichkeit schaffen, dass sich die innere aufwärmen und somit dem kalten Luftstrom durch die äußere Scheibe entgegenwirken konnte?!

Die erste Goggle für Wintersportler

Diese Idee legte den Grundstein für ein Unternehmen, das bis heute zu den größten auf dem Brillenmarkt zählt. Denn die Erfindung von Dr. Bob, die er ausgiebig auf ihre Funktionalität testete, sollte sich als die erweisen, die Startpunkt für eine Welle an Innovationen auf dem Brillenmarkt war, die in den nächsten Jahren folgte und bis heute andauert.

© Smith

Die ersten Goggles produzierte Bob am Küchentisch mit der Hilfe seiner Frau und ein paar Freunden. Da er keine anderen Werkzeuge besaß, nahm er seine Zahnarzt-Werkzeuge zur Hand. Mit diesen ersten Modellen fuhr er in die Skigebiete und verkaufte sie aus dem Kofferraum. Der Erfolg dieser ersten Modelle führte zur Gründung von Smith Optics und im Laufe der Jahre konnte die Firmamit zahlreichen Innovationen die Entwicklung auf diesem Markt weiter vorantreiben. Zu den herausragenden Entwicklungen zählt hierbei unter anderem die 5X Anti-Fog-Technologie der Innenscheibe. Die Antibeschlag-Beschichtung wird dabei nicht einfach in einer Schicht aufgetragen, sondern mit der Oberfläche der Scheibe verätzt. Das Ergebnis ist, dass die Scheibe fünfmal mehr Feuchtigkeit absorbiert wie herkömmliche Scheiben. Da sie in das Glas eingebrannt ist, kann sie nicht weggewischt werden. Weitere Entwicklungen wie die patentierte Turbo-Fan-Technologie, die Roll-off-Technologie der Schutzfolien, die bei Motocross-Goggles zum Einsatz kommt und das Scheiben-Schnellwechselsystem der I/O.

Die I/O revolutioniert den Brillenmarkt

Die I/O in Dr. Bobs Signature-Farben | © Smith

Die I/O war die erste Goggle überhaupt, die mit einem System ausgestattet wurde, das es dem Träger erlaubte, schnell und einfach die Scheibe auszutauschen. Wichtigste Neuerung ist aber die Entwicklung der ChromaPop™-Scheiben, die durch Herausfiltern bestimmter Farbspektren eine enorme Kontrastschärfe erreichen, ohne dabei das Auge zu ermüden. Die Produktpalette von Smith umfasst heute weit mehr als nur Schneebrillen. Sonnenbrillen für den Lifestyle wie für den Sport-Sektor gehören genauso in das Portfolio wie Motocross- und Downhill-Goggles, MTB- und Rennradhelme wie auch optische Brillen.

Einfluss des Teams

Einer der wichtigsten Faktoren war von Beginn an das Feedback der Athleten. Sie sind es schließlich, die die Produkte mit nach draußen nehmen und mitunter in den extremsten Bedingungen nutzen und damit auch testen. Im Laufe der Jahre gab es einige besonders herausragende Snowboard-Teamfahrer, heute gehören Fahrer wie Xavier de le Rue, Austin Smith, Louif Paradis, Elias Elhardt, Scott Stevens, Jake Blauvelt, Simon Gruber, DBK, Mario Käppeli und viele mehr zur Familie. Auch die Nachwuchsförderung ist ein wichtiges Anliegen und so unterstützt Smith auch direkt hier bei uns im Alpenraum den Snowboard-Nachwuchs.

Smith Headquarter | © Transworld Business

Dr. Bob verstarb 2012, doch sein Erbe lebt weiter. Der Hauptsitz der Firma befindet sich nach wie vor in Ketchum in Idaho. Nicht allzu weit entfernt liegt die Sawtooth-Range. Es ist eine Art privates Backcountry-Testlabor und Smith versammelt in regelmäßigen Abständen seine Teamfahrer, um ihre Meinungen zu neuen Technologien einzuholen, diese gleich zu testen, aber vor allem, um gemeinsam fahren zu gehen. Denn das ist im Kern noch immer der Antrieb für alle Innovationen, die Smith in den letzten Jahren entwickelt hat.

Smith – Squad XL

Squad XL | © Smith

Die Squad XL ist mit der größten zylindrischen Scheibe von Smith ausgestattet und bietet dadurch ein extrem breites Sichtfeld. Die Scheibe wird aus Carbonic-X Material gefertigt und ist dadurch besonders robust und widerstandsfähig. Aber natürlich ist auch sie mit der Fog-X-Technologie ausgestattet, um dem Beschlagen der Scheibe entgegenzuwirken, damit auch bei schlechten Witterungsbedingungen beste Sicht garantiert werden kann. Der übergroße, halb randlose Rahmen erinnert an die klassischen Schneebrillen und ist mit einem neuen, noch breiteren Brillenband ausgestattet, um ein Verrutschen der Goggle auch bei Stürzenzu verhindern. Die Squad XL ist mit ChromaPop-Scheiben erhältlich. Diese Technologie garantiert eine klarere Sicht mit deutlich höherer Kontrastschärfe als herkömmliche Brillenscheiben.

Code | © Smith

Der Code ist der neueste Zuwachs der Helm-Kollektion. Unter seiner minimalistischen Ästhetik versteckt sich eine ganze Menge High-end. Die leichte In-Mold-Bauweise wird durch die Aercore™-Konstruktion mit Koroyd® verstärkt. Aufgabe dieser Konstruktion ist es, gleichzeitig die Luftzirkulation und Temperaturregulierung zu verbessern und dem Helm eine höhere Aufprallfestigkeit zu verschaffen. Warme Luft wird nach hinten abgeleitet, während vorne kühle Luft einströmt. So kommt es nicht zur Überhitzung des Kopfes. Ein zusätzlicher Vorteil dieser Bauweise ist, dass insgesamt an Volumen eingespart werden kann, ohne die schützenden Eigenschaften zu minimieren. Das Innenfutter des Code gibt dir das Gefühl, eine Beanie zu tragen, so komfortabel ist es. Das neue Wayfinder Strap-System mit Fidlock® erlaubt es dir, den Helm schnell und on-the-run-einzustellen. Obendrein ist der Code in einigen Varianten mit Mips ausgestattet, einem Material, das die ohnehin beeindruckenden Schutzeigenschaftendes Code noch einmal verstärkt.

© Primesports.de