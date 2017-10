TV-Tipp der Woche

Stephan Bernhard -

Diese Woche gibt es in der Mediathek von Arte eine Doku über die Bodysurfer von Hossegor und Anglet.

Worum geht`s?

Um Surfer, die keine Lust auf Boards haben und lieber nur mit Badehose und Flossen über die Wellen gleiten. Für das TV-Magazin Tracks, das jeden Freitag auf Arte läuft, besuchte nun ein Reporter Bodysurfer in Anglet und Hossegor. Herausgekommen ist eine 10-minütige Doku, in der es auch einen Einblick in einen Bodysurf-Kurs gibt.

Wo gibt es die Doku zu sehen?

Ausgestrahlt wurde der Beitrag schon am Freitag, aber in der Mediathek gibt es ihn noch und zwar genau hier.

Muss ich das sehen?

Du musst nicht, aber wer auf Wellen, Strand und Frankreich steht, wird es nicht bereuen.

