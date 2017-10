UCI Downhill Weltcup – Strengeres Reglement für 2018

Felix Heine -

Die UCI hat Änderungen am Reglement des Downhill Weltcup vorgenommen. Weniger Fahrer qualifizieren sich für das Finale, die "Protected Rider" Zahl wurde gekürzt und eine neue Punktevergabe wurde eingeführt.

Letztes Jahr wurde bereits die UCI Punkte Hürde, um an einem Downhill Weltcup teilnehmen zu dürfen, auf 40 Punkte erhöht. Jetzt erschweren weitere Reglement Änderungen die Teilnahme. Ziel dieser Änderungen ist es der Qualifikation mehr Bedeutung zu geben und das Niveau des weiterhin anzuheben. Hier die wichtigsten Änderungen:

Bereits vor der vergangenen Rennsaison wurde die Zahl der Fahrer im Finale bei den Elite Frauen und Junioren deutlich reduziert. Jetzt folgt die Änderung bei den Herren. Ab 2018 können sich, statt 80 Fahrern, nur noch 60 für das Finale qualifizieren können. Was die Qualifikation noch wichtiger macht.

qualified for the final."

rounds qualify for the finals. All women juniors who started in the seeding run are

Artikel 4.5.072

Für Rachel Atherton sollten derartige Änderungen am Reglement keiner Auswirkungen haben, jedoch für die Kamera auf ihrem Helm

Ebenso die Zahl der im vornherein qualifizierten Fahrer, die sogenannten Protected Rider, wurde halbiert. Als "Protected Rider" spielt die Qualifikation nur in Sachen Gesamtwertung eine Rolle. Da auch für die Qualifikation UCI Punkte vergeben werden.

Statt den Top 10 der Elite Frauen werden sich 2018 nur noch die Top 5 keine Gedanken mehr um die Qualifikation machen müssen. Und das selbe gilt für die Männer. Hier sind es nur noch die Top 10, statt wie in diesem Jahr die Top 20.

1. Riders ranked in the top 5 women elite and the top 10 men elite of the final world

cup standings of the previous season

2. Riders ranked in the top 5 women elite and the top 10 men elite of the current

world cup standings

For the first UCI MTB world cup round of the season, the top 10 women elite and the top

20 men elite of the final world cup standings of the previous season are “protected” for

the final.