„Vibes and Stuff“ Teaser – Burrrlapz

Jörg Angeli -

Die Burrrlapz Crew präsentiert den Trailer zu ihrer neuen Webserie "Vibes and Stuff" und der macht richtig Bock auf Skifahren.

Die Burrrlapz Crew hat uns bereits in der Vergangenheit so einige schöne Minuten beschert. Die authentische Gruppe aus Freeskiern, die sich gerne in allen Terrains rumtreibt, produziert in regelmäßigen Abständen hervorragenden Video-Content. Für die Boys steht dabei der Spaß an der Sache immer im Vordergrund und genau diese Vibes transportieren sie stets in ihren Aufnahmen. Zudem sind alle Fahrer auf einem mehr als ordentlichen technischen Niveau.

Wir freuen uns daher schon auf die neuen Webisodes "Vibes and Stuff" - der Name dürfte hier definitiv Programm sein und die Aufnahmen werden im Zeitraum von Mitte November bis Weihnachten für richtig Laune auf den Bildschirmen sorgen.

Alle "Vibes and Stuff" Folgen im Überblick

18. November - Episode 1: Home

25. November - Episode 2: Road

2. Dezember - Episode 3: Woods

Song: Whitney, No Women

Cover Photo: Nick Nault

Zur Einstimmung empfehlen wir euch den letzten Full Movie der Burrlapz Crew mit dem schlichten Namen "The Movie".

