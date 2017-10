Wann geht der Quik Pro France weiter?

Stephan Bernhard -

Seit zwei Tagen gleicht der Atlantik einem See im Alpenvorland: keine Wellen weit und breit. Doch das ändert sich schon morgen am Donnerstag.

Was machen die Wellen?

Status heute am Mittwoch: Sie sind abwesend.

Status morgen am Donnerstag: Sie sind zurück und zwar mit kopfhohen Lines und Offshore ist auch noch angesagt. Wie die Sandbank von La Gravière für den Quik Pro France dann aussehen könnte, zeigt dieser Clip vom letzten Wochenende:

[embed]https://www.instagram.com/p/BaFeyG_g-Xf/?taken-by=wsl

Und dann?

Freitag und Samstag werden die Wellen ähnlich sein wie am Donnerstag. Danach sollte es am Sonntag aber nochmal interessant werden. Denn da werden dann Wellen mit bis zu 10 Fuß hohen Faces erwartet. Und das könnte so aussehen wie dieser Clip von einem Contest der letzten Jahre:

[embed]https://www.instagram.com/p/BaES_38giL6/?taken-by=quiksilver

Und der Quik Pro France?

Der geht morgen früh mit ziemlicher Sicherheit los. So gegen 8 Uhr wird der Livestream hier starten. Finale am Sonntag? Möglicherweise.

Und was beim Quik Pro France bisher los war, gibt es hier auf Prime-Surfing.

