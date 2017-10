West Coast Trip im umgebauten Van mit Chris Benchetler – „Chasing AdVANture“

Jörg Angeli -

Freeski Legende Chris Benchetler hat sich im letzten Winter einen Sprinter Van für seine Bedürfnisse umgebaut und dann einen extra langen Trip an der West Coast gemacht. Hier ist der 30-minütige Trip Report in voller Länge, eingepackt in wunderbaren Bildern!

Chris Benchetler kann man ohne großes Nachdenken als Freeski Legende bezeichnen. Der 30-jährige Amerikaner wuchs in Mammoth (Kalifornien) auf und hatte dadurch als einer der ersten Zugang zu einem voll ausgebauten Freestyle-Resort. Benchetler kann Video-Parts bei fast allen großen Freeski-Videoproduktionen wie Poor Boyz, Teton Gravity Research (TGR) sowie Warren Miller vorweisen und 2008 gründete er, zusammen mit anderen Legenden wie Eric Pollard, mit Nimbus Independent eine eigene vielbeachtete und nicht nur in der Szene respektierte Filmproduktion.

West Coast Trip mit dem Stealthy Marmot

Für sein neuestes Project "Chasing AdVANture" baute Chris Benchetler einen 4x4 Sprinter zu einem kleinen Wohnhaus auf Rädern um. Das Auto hat sogar einen eigenen Instagram Channel.

Road side pit stop on the way to Ten Sleep to watch one of the best lightning storms I've seen -» Wyoming • 🤳🏻 #iphoneforthewin Ein Beitrag geteilt von TheStealthyMarmot (@thestealthymarmot) am 2. Jul 2017 um 16:32 Uhr

Der Van verfügt über alles, was man als Skifahrer auf einem längeren Roadtrip braucht und sieht dabei noch verdammt gut aus. Der Fokus des neuen Videos liegt jedoch natürlich nicht nur nur auf dem Auto, sondern vor allem auf Chris Benchetler und seinen Powder Ausflügen.

Tiefschnee gab es letzten Winter an der Westküste der USA nämlich mehr als genug, im Gegensatz zu dem eher schlechten Winter hier in Europa, und so konnte er zusammen mit Filmer Matt Cook eine beeindruckende Anzahl an sehenswerten Shots sammeln.

Snow on the mountain. Fire in the sky -» Mammoth Lakes, Ca. Ein Beitrag geteilt von Chris Benchetler (@chrisbenchetler) am 20. Okt 2017 um 21:49 Uhr

Neben den teilweise beeindruckenden Bildern sowie inspirierende Ideen rund um den Ausbau eines Vans, erzählt der Filmer Matt Cook seine Sichtweise auf den Trip und auf Chris Benchetler. Zudem treffen die beiden während ihres Trips viele weitere internationale Freeskier und Snowboarder wie Travis Rice, Sean Pettit, Sage Cattabriga-Alosa, Nick McNutt, Eric Pollard, Torstein Horgmo und weitere bekannte Rider.

Kurz gesagt: "Chasing AdVANture" wird euch rund eine halbe Stunde mit schönen Bildern und einer interessanten Geschichte rund um die Westküste der USA sowie Chris Benchetler versorgen.

© Primesports.de