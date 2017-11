As The Crow Flies – Der neue Film der Pirate Movie Production

Felix Schäfer -

Der neue Film der Pirate Movie Production "As the crow flies" ist da und feiert in acht Städten Premiere. Das dürft ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen!

Gigi Rüf und Elias Elhardt waren bereits für den letzten Film der Pirates "Follow Your Nose" zusammen unterwegs. Die beiden verstehen sich gut und teilen eine gemeinsame Vision, weshalb sie sich nun auch für das neueste Projekt zusammengetan haben. Nachdem die Pirates eine Pause gemacht hatten, um mit Union Bindings deren Team-Movie "Stronger" zu realisieren, kommt nun mit "As the crow flies" wieder eine eigenständig Produktion auf die Leinwand. Gigi und Elias reisen von Italien nach Japan, werden in Schweden von Toni Kerkela begleitet und schließlich stößt in Alaska Kazu Kokubo zu der Crew. Es ist ein außergewöhnlicher Film, soviel können wir euch schon verraten. Ein Film, der auf der Erzähl-Ebene einen anderen Weg geht als "normale" Snowboard-Filme, aber das ist erfrischend. Und wer sich nur alleine auf die Action konzentrieren will, wird in diesem Film ebenfals bestens bedient.

As the crow flies – Gallery

Meet & Greet Premieren-Tour 2017

Wann? Wo? Programm 01.12.17 Metropol Kino Innsbruck 20 h Meet & Greet im Blue Tomato-Shop 22 h Weltpremiere 22 h Afterparty Dachsbau 02.12.17 Kino am Sendlinger Tor München 20 h Meet & Greet im Blue Tomato-Shop 22:30 h Premiere 04.12.17 Blue Tomato-Shop Freiburg 20 h Meet & Greet im Blue Tomato-Shop 22 h Premiere 05.12.17 Arthaus Filmtheater Stuttgart 19 h Meet & Greet im Blue Tomato-Shop 21 h Premiere 06.12.17 Quinnie Cinemas Bern 19 h Meet & Greet im Blue Tomato-Shop 21 h Premiere 07.12.17 Riffraff Zürich 20 h Meet & Greet im Blue Tomato-Shop 22:45 h Premiere 08.12.17 Haydn Kino Wien 20 h Meet & Greet im Blue Tomato-Shop 22 h Premiere

begrenzte Anzahl an freien Tickets in eurem lokalen Blue Tomato-Shop erhältlich

Vorverkauf: 7,- Euro / 12,- CHF

Abendkasse: 9,- Euro / 16,- CHF

"As the crow flies" wird nicht nur von uns unterstützt, sondern auch von Dakine, Blue Tomato, Deeluxe, Nitro, Smith, Tobis Travel Solutions

