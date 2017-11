Black Friday – Die besten Deals 2017

Vroni Weiß -

Der Black Friday 2017 ist DAS Shopping Event für Schnäppchenjäger! Wir zeigen euch die besten Deals für Mountainbiker!

In Amerika kommt nach Thanksgiving der Black Friday und läutet damit immer am vierten Freitag im November die Einkaufssaison für Weihnachten ein. Viele Shops in Deutschland übernehmen diese Tradition und bieten satte Rabatt. Wir stellen euch einige Schnäppchen von Bekleidung, Zubehör une Elektronik bis hin zu Bikes vor.

Aber wie so oft im Leben heißt es schnell sein! Denn fast alle Angebote sind nur so lange verfügbar, wie der Vorrat reicht! Also am besten gleich zuschnappen!

Update 24.11. - am heutigen Freitag ist großes Finale des Black Friday 2017!

Cane Creek Double Barrel Air CS Dämpfer

Das 2018er Modell des Luftdämpfers mit 230*60 mm Einbaumaß ist speziell für Downhill und Enduro ausgerichtet und bietet trotzdem einen Climbing Switch für Uphill Passagen.

Bei Bike Components für 289,- zu bestellen.

Shimano XT-Schaltgruppe 1x11

Zuverlässig, haltbar und dabei eine Top Perfromance, das zeichnet die XT-Schaltung aus!

Bei Chain Reaction Cycles für 275,99 Euro anstatt 563,49 Euro zu bestellen.

Race Face Turbine Kurbel

Die Kurbel ist für alle Einfach-Antriebe, egal ob 10, 11 oder 12-fach Kassetten geeignet und wertet jedes Bike von XCO bis Enduro auf.

Bei Bike Components in 175 mm Kurbelarmlänge und 30er Kettenblatt für nur 169,- Euro erhältlich.

Shimano SH-AM9 All-Mountain Schuh

Mit dem Top Schuh von Shimano mit Cleat Aufnahme ist man für jedes Trail-Abenteuer von Tour bis Enduro gut ausgestattet.

Bei Bike Discount für 62,96 anstatt 139,95 Euro.

Stan's No Tubes Dichmittel 946 ml

Heutzutage fährt kaum mehr jemand Schlauch, wenn es nicht sein muss. Mit dem Tire Sealant von Stan's gibt es auch keinen Grund, nicht Tubeless zu fahren. Die "Familienpackung" reicht auch locker für zehn Füllungen.

Bei Bike24 für 15,99 anstatt 24,95 Euro zu bekommen.

Craft -20% auf alles Schwarze

Der Hersteller von hochfunktioneller Ober- und Unterbekleidung auch speziell für MTB gibt das ganze Wochenende 20% Rabatt auf alle schwarzen Teile im Onlineshop. Die Chance, um sich passend für die kalten Temperaturen einzukleiden wie mit dem Sibirian Glove zum Beispiel.

Mit dem Code BLACK bekommst den den 20%-Rabatt im Craft-Onlineshop.

Crankbrothers Mallet

Ein Pedal für Enduro und Dwonhill für sicheren Stand und Click-Machanismus.

Bei Chain Reaction Cycles für 73,49 Euro anstelle 183,99 Euro.

Lezyne CNC Floor Drive Standpumpe

Die Standpumpe ist komplett aus CNC gefräst, kommt mit langem Schlauch und kann bis 15 Bar pumpen. Dank großem Manometer hat man alles immer im Blick.

Bei Bike Mailorder für 42,90 anstatt 109,95 Euro.

Ethirteen TRS+ Dropper 150 mm

Die Variostütze mit 150 mm Hub, 2-Schrauben Klemmung des Sattels und Remote von Ethirteen ist in vier Stufen absenkbar und hat einen gut zu bedienenden Verstellhebel.

Bei Bike Components in 31,6 mm für nur 169,- Euro erhältlich.

The Simpsons Team Trikot

Für alle Fans der gelben Familie ist das Trikot ein absolutes Muss.

In verschiedenen Designs bei Bike24 für 44,95 anstatt 59,95 Euro erhätlich

Oakley Radar EV Prizm Trail

Wer ein Mal mit dem Prizm Trail Glas von Oakley über die Trails gefegt ist, der will nichts anderes mehr. Die Farben und Kontraste werden verstärkt und gerade Mountainbiker profitieren im Wald mit vielen Details davon sehr.

Bei Evans Cycles für 111,40 Euro anstatt 185,60 Euro UVP zu bekommen.

Race Face Atlas Lenker 35 mm

Der Lenker aus Alu mit 35 mm Klemmung und 20 mm Rise kommt in 800 mm Breit und mit 8° Backsweep und 5° Upsweep.

Bei Bike Mailorder für 49,90 anstatt 79,90 Euro.

Ion K-Pact Knieschoner

Zwei Klettverschlüsse und auch seitler Schutz für Knie und Bänder zeichnen diese Knee Pads aus.

Für 53,96 anstatt 89,95 Euro in schwarz, blau und bordeaux bei Bike Discount bestellbar.

Topeak Joe Blow Booster

Tubeless Montage leicht gemacht! Die Joe Blow Booster knn man "ganz normal" pumpen oder dan Druckbehälter die Luft mit bis zu 11 Bar in den Reifen schießen.

Bei Chain Reaction Cycles gibt es die Pumpe von Topeak jetzt für nur 117,99 Euro anstatt 146,99 Euro UVP.

Muc Off Bike Cleaner 2,5 Liter

Ein sauberes Bike ist das A und O, um Verschleiss zu reduzieren und Schäden frühzeitig erkennen zu können. Ein ordentliches Reiningunsgmittel erleichtert das ungemein, wie zum Beispiel von Muc Off.

Bei Bike Mailorder für 10,90 anstatt 29,99 Euro.

Bell Super 3 Helm

Maximaler Schutz für den Hinterkopf und jede Menge Belüftungsöffnunen, das zeichnet den Super 3 aus.

Für 71,96 anstatt 149,95 Euro bei Bike Discount zu haben.

Ergon BC3 Rucksack

Die entkoppelte Aufhängung der Schulterträger gibt maximale Bewegungsfreiheit und die Hauptlast wird auf der Hüfte getragen.

In Größe L für 80,91 anstatt 199,95 Euro bei Bike Discount.

Five Ten Impact VXi Clipless

Der Flatpedal Schuh in "Rasta"-Optik verwahrt dank dem Klettverschluss nicht nur sicher die Schnürsenkel, sondern gibt auch zusätzlichen Halt für den Fuß.

Bei Bike24 für 122,99 anstatt 169,95 Euro erhätlich.

Mavic Crossride Helm

Der leichte und sichere Trail-Helm von Mavic.

Für 53,95 anstatt 95 Euro bei Bike Discount.

Specialized 2FO Cliplite Lace

Der Schuh mit Click-System trumpft durch den Landing Strip als Einklickhilfe und eine griffige Sohle bei Laufpassagen. Dazu sind die Zehen gut vor Fels- und Baumkontakt geschützt.

Bei Evans Cycles in rot/schwarz für 69,90 Euro anstelle von 129,90 Euro UVP zu bestellen.

Mobi V-15

Der Hochdruckreiniger für unterwegs! Mit 15 Liter Fassungsvermögen und einem Wasserdruck von 130 psi schafft der Kleine fast jede Dreckkruste vom Bike zu waschen und saugt dabei seine Energie aus dem 12V-Zigarettenanzünder.

Für nur 67,99 Euro anstatt 122,49 Euro gibt es Mobi bei Chain Reaction Cycles.

Rock Shox Reverb Stealth

Über die Performance dieser Variostütze muss man wohl kaum noch etwas sagen. Nicht nur drei verschiedenen Durchmesser und vier Längen sind wählbar, sonder auch die Postition des Remotehebels.

Chain Reaction Cycles hat sie zu einem unschlagbaren Preis von 238,99 Euro anstatt 489,99 Euro UVP im Angebot.

Camelback Lobo Trinkrucksack

Der Lobo mit 6 Liter Stauvolumen, 3 Liter Trinkblase, Helmhalterung und viele praktischen Details ist der ideale Begleiter für kleinere Touren. Und mit nur 480 Gramm ist er ein echtes Leichtgewicht.

Für 33 Euro anstatt 88,40 euor UVP ist der Lobo bei Wiggle zu bestellen.

Garmin Edge 1000

Da aktuelle Flagschiff des GPS-Spezialisten Garmin kann nicht nur "normale" Bikefunktionen, sondern auch offroad navigieren und Live Segmente bei Strava anzeigen. Auf dem großen Farbdisplay erkennt man jeden noch so kleinen Trail.

Bei Wiggle gibt es den Garmin Edge 1000 für 301,96 Euro anstatt 549 Euro UVP.

Fox Racing Rampage Pro Carbon MIPS

Der Ramapge Pro Carbon mit MIPS Technologie findet sich jedes Jahr auf dem Siegertreppechen wieder. Dazu sorgen 17 Belüftungsöffnungen bei dem leichtgewichtigem Fullface Helm für gute Belüftung.

In zwei Farben und fünf Größen bei Chain Reaction Cycles für 214,99 Euro anstatt 429,99 Euro UVP zu bestellen.

Five Ten Kestrel

Die Stealth-Sohle des Kestrel garantiert nicht nur auf dem Klick-Pedal einen sicheren Stand, sondern auch auf Laufpassagen. Und damit auch der Schuh sicher am Fuß sitzt, ist er millimetergenau über das BOA-System anpassbar.

Zum Testbericht des Kestrels mit normaler Schürung kommst du hier.

Für 66,99 Euro anstatt 168,49 Euro UVP ist der MTB-Schuh bei Chain Reaction Cycles in schwarz-rot zu ergattern.

100% Speedcraft SL

Präzises Sehbild, Funktion und Style. Braucht eine Brille mehr? Unserer Meinung nach, erfüllt die Speedcraft SL mit ihren etwas schmaleren Gläsern alle Anforderungen, um zum Lieblingsteil zu werden.

In drei verschiedenen Rahmen-/Gläserkombinationen ist sie für 117,99 Euro anstatt 195,99 Euro UVP bei Chain Reaction Cycles zu bestellen.

Oakley Radar EV Path

Und noch eine Brille, die optimales Sehen mit gutem Aussehen bei einer Halbschale vereint: Die Oakley Radar EV Path mit dem Rahmen in Polished Black und Gläsern in Sapphire Iridium.

Für 101,99 Euro anstelle von 177,99 Euro UVP bei Chain Reactions Cycles zu bekommen.

Sram GX Eagle

Jeder spricht von dem 1x12 Antrieb zum schmalen Preis. Beim Black Friday gibt es keinen Grund mehr zu zögern, das eigene Bike auf dieses Antriebssystem umzurüsten. Denn der Preis heiß!

Die gesamte Gruppe ist anstatt von 511,49 Euro UVP für nur 360,99 Euro bei Chain Reaction Cycles zu ergattern!

Fox Racing Shox Float X EVOL LV Factory

Den Dämpfer in Einbaulänge 222x63 mm mit Kashima-Beschichtung, extra Luftkammer und dreifach verstellbarer Druckstufe aus 2017 gibt es jetzt zum Hammerpreis.

Für 355 Euro anstatt 719 Euro UVP bei Bike Components bestellbar!

© Primesports.de