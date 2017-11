Black Friday – Die besten Deals 2017

Vroni Weiß -

Am 24. November ist wieder Hochsaison für Schnäppchenjäger! Aber bereits jetzt sind schon viele Angebote verfügbar. Wir zeigen euch die besten Deals am Black Friday 2017!

In Amerika kommt nach Thanksgiving der Black Friday und läutet damit immer am vierten Freitag im November die Einkaufssaison für Weihnachten ein. Viele Shops in Deutschland übernehmen diese Tradition und bieten satte Rabatt. Wir stellen euch einige Schnäppchen von Bekleidung, Zubehör une Elektronik bis hin zu Bikes vor.

Aber wie so oft im Leben heißt es schnell sein! Denn fast alle Angebote sind nur so lange verfügbar, wie der Vorrat reicht! Also am besten gleich zuschnappen!

Update 9.11. - neue Deals sind online und wir stellen die besten davon hier vor!

Topeak Joe Blow Booster

Tubeless Montage leicht gemacht! Die Joe Blow Booster knn man "ganz normal" pumpen oder dan Druckbehälter die Luft mit bis zu 11 Bar in den Reifen schießen.

Bei Chain Reaction Cycles gibt es die Pumpe von Topeak jetzt für nur 117,99 Euro anstatt 146,99 Euro UVP.

Mobi V-15

Der Hochdruckreiniger für unterwegs! Mit 15 Liter Fassungsvermögen und einem Wasserdruck von 130 psi schafft der Kleine fast jede Dreckkruste vom Bike zu waschen und saugt dabei seine Energie aus dem 12V-Zigarettenanzünder.

Für nur 67,99 Euro anstatt 122,49 Euro gibt es Mobi bei Chain Reaction Cycles.

Rock Shox Reverb Stealth

Über die Performance dieser Variostütze muss man wohl kaum noch etwas sagen. Nicht nur drei verschiedenen Durchmesser und vier Längen sind wählbar, sonder auch die Postition des Remotehebels.

Chain Reaction Cycles hat sie zu einem unschlagbaren Preis von 238,99 Euro anstatt 489,99 Euro UVP im Angebot.

Camelback Lobo Trinkrucksack

Der Lobo mit 6 Liter Stauvolumen, 3 Liter Trinkblase, Helmhalterung und viele praktischen Details ist der ideale Begleiter für kleinere Touren. Und mit nur 480 Gramm ist er ein echtes Leichtgewicht.

Für 33 Euro anstatt 88,40 euor UVP ist der Lobo bei Wiggle zu bestellen.

Garmin Edge 1000

Da aktuelle Flagschiff des GPS-Spezialisten Garmin kann nicht nur "normale" Bikefunktionen, sondern auch offroad navigieren und Live Segmente bei Strava anzeigen. Auf dem großen Farbdisplay erkennt man jeden noch so kleinen Trail.

Bei Wiggle gibt es den Garmin Edge 1000 für 301,96 Euro anstatt 549 Euro UVP.

Fox Racing Rampage Pro Carbon MIPS

Der Ramapge Pro Carbon mit MIPS Technologie findet sich jedes Jahr auf dem Siegertreppechen wieder. Dazu sorgen 17 Belüftungsöffnungen bei dem leichtgewichtigem Fullface Helm für gute Belüftung.

In zwei Farben und fünf Größen bei Chain Reaction Cycles für 214,99 Euro anstatt 429,99 Euro UVP zu bestellen.

Five Ten Kestrel

Die Stealth-Sohle des Kestrel garantiert nicht nur auf dem Klick-Pedal einen sicheren Stand, sondern auch auf Laufpassagen. Und damit auch der Schuh sicher am Fuß sitzt, ist er millimetergenau über das BOA-System anpassbar.

Zum Testbericht des Kestrels mit normaler Schürung kommst du hier.

Für 66,99 Euro anstatt 168,49 Euro UVP ist der MTB-Schuh bei Chain Reaction Cycles in schwarz-rot zu ergattern.

100% Speedcraft SL

Präzises Sehbild, Funktion und Style. Braucht eine Brille mehr? Unserer Meinung nach, erfüllt die Speedcraft SL mit ihren etwas schmaleren Gläsern alle Anforderungen, um zum Lieblingsteil zu werden.

In drei verschiedenen Rahmen-/Gläserkombinationen ist sie für 117,99 Euro anstatt 195,99 Euro UVP bei Chain Reaction Cycles zu bestellen.

Oakley Radar EV Path

Und noch eine Brille, die optimales Sehen mit gutem Aussehen bei einer Halbschale vereint: Die Oakley Radar EV Path mit dem Rahmen in Polished Black und Gläsern in Sapphire Iridium.

Für 101,99 Euro anstelle von 177,99 Euro UVP bei Chain Reactions Cycles zu bekommen.

Sram GX Eagle

Jeder spricht von dem 1x12 Antrieb zum schmalen Preis. Beim Black Friday gibt es keinen Grund mehr zu zögern, das eigene Bike auf dieses Antriebssystem umzurüsten. Denn der Preis heiß!

Die gesamte Gruppe ist anstatt von 511,49 Euro UVP für nur 360,99 Euro bei Chain Reaction Cycles zu ergattern!

Fox Racing Shox Float X EVOL LV Factory

Den Dämpfer in Einbaulänge 222x63 mm mit Kashima-Beschichtung, extra Luftkammer und dreifach verstellbarer Druckstufe aus 2017 gibt es jetzt zum Hammerpreis.

Für 355 Euro anstatt 719 Euro UVP bei Bike Components bestellbar!

