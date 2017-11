Commencal sucht junge Nachwuchstalente!

Vroni Weiß -

Im Commencal Junior Cartel Program werden die Stars von morgen gesucht und junge Talente zwischen 8 und 16 Jahren können sich jetzt bewerben! Alle Infos hier.

Commencal Junior Cartel Program

Das Commencal Junior Cartel Program ist ein Spaß-orientiertes Programm, das junge und Bike-verrückte Talente fördert und auf den Downhill-Weltcup (auch abseits der Strecke) vorbereitet. Es soll das bestmögliche Umfeld geschaffen, dass sich die jungen Fahrer optimal entwickeln können und vielleicht eines Tages ein Elite Team für Commencal gebildet werden kann.

Anforderungen

Die jungen FahrerInnen sollten eine positive Einstellung, Teamgeist und Offenheit mitbringen. Lust an der Geschwindigkeit der downhillorientierten Kids und der Wille, an sich selbst zu arbeiten, ist Voraussetzung für eine steile Karriere.

Die Kids werden an bestimmten Rennen in ihrer Region teilnehmen und ihre anderen Teampartner unterstützen, sei es durch virtuelle High Fives oder reales auf die Schulter klopfen. Natürlich ist auch die Aktivtität als Ambassador der Teamsponsoren auf den eigenen Social Media Kanälen eine wichtige Aufgabe.

Das Programm wird auf Amerika und Europa aufgeteilt und von den jeweiligen Headquarters betreut, um so einen individuellere Umsetzung sicher zu stellen.

USA-Programm

junge, renn-orientierte Fahrer zwischen 14 und 18 Jahre

2 nationale PRO GRT-Einsätze

US-Meisterschaften in Snowshoe, WV

Team Camp in Winterpark, Colorado

Europa-Programm

junge, renn-orientierte Fahrer zwischen 8 und 16 Jahre

Trainingscamp mit Teamfahrern zu Saisonbeginn

Crankworx Les Gets

französische Meisterschaften in Morzine

2 IXS European Cup - TBA

Bewerben und mitmachen

Ein mitreißendes Video, ein paar Fakten über den Fahrer, warum er beim Team dabei sein will, wass er an Bikes und Commencal liebt und ihn sonst noch ausmacht, werden als Bewerbung an team@commencal.com (für Team Europa) geschickt

