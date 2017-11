Die besten Geschenkideen für Weihnachten – Teil 1

Melanie Schönthier -

Weihnachten steht vor der Tür und damit jedes Jahr die gleiche Frage: Was schenken? Aber 2017 ist alles anders, denn wir haben den ultimativen Wunschzettel für jeden Surfer zusammengestellt. Heute: Teil 1.

Hier kommen die ersten 10 ultimativen Weihnachtsgeschenke für jeden Surfer – nach Preis geordnet (von günstig bis teuer). Entweder selbst verschenken oder schnell auf den eigenen Wunschzettel schreiben!

1. Jules Ahoi & The Deepsea Orchestra "Between Lines" (10 €)

Einer unserer absoluten Lieblings-Sing-Songwriter! Jules Ahoi erzählt in seinen Liedern von seiner Liebe zum Meer und seinem Leben als moderner Robinson Crusoe. Seine Worte sind voller Poesie, die seine Band, das Deepsea Orchestra, mit echter Sehnsuchtsmusik begleitet. Das lässt uns von Meer, Sonne und Salz auf unserer Haut träumen...

Hier gibt es das Album "Between Lines" von Jules Ahoi zu kaufen.

Mizu M8 Trinkflasche "Outdoor" (24,95 €)

Die Edelstahlflaschen von MIZU sind mittlerweile vom Strand oder Berg nicht mehr wegzudenken. Sie sehen nicht nur cool aus, sondern sparen auch Plastik und halten ewig! Die limitierte Outdoor Collection ist ganz neu auf dem Markt und als klassische Trinkflasche oder doppelwandige Thermosflasche zu haben, die Heißgetränke bis zu 12 Stunden warm hält und Kaltgetränke bis zu 24 Stunden kühlt.

Hier gibt es die MIZU Trinkflasche "Outdoor" zu kaufen.

Pia Opfermann Collabo Shirt Ladies (29€)

Pia Opfermann ist eine erfolgreiche Illustratorin und hat gemeinsam mit "Friends for a Cleaner Ocean" ein T-Shirt designt, das nicht nur ein echtes Statement ist ("Stay Salty"), sondern auch einen guten Zweck unterstützt. 5 Euro von jedem verkauften Shirt gehen an die Surfrider Foundation Germany! Klar, dass das T-Shirt aus 100% Bio-Baumwolle besteht und das Fair-Wear-Siegel trägt. Für Jungs gibt es übrigens ebenfalls ein limitiertes T-Shirt - designt von dem Musiker Jules Ahoi.

Das Collabo Shirt "Artist Series – Fuxbau x Surfrider Foundation x Pia Opfermann x Jules Ahoi" gibt es hier zu kaufen.

Reise-Backgammon von Sondergut (29,95€)

Wer Backgammon-Fan ist weiß, wie unhandlich und sperrig das Kultspiel auf einem Surftrip ist. Und die Reisevarianten sind leider meist aus Plastik und machen nicht wirklich Spaß. Das Backgammon-Set von Sondergut ist aus echtem Leder, wiegt nur 245 Gramm und passt sogar in eine Handtasche.

Off the Road Buch (35€)

Die Pflichtlektüre für jeden landlocked Surfer! Denn wer träumt nicht davon, einfach in Richtung Meer aufzubrechen, den Alltag hinter sich zu lassen und Route sowie Tempo selbst zu bestimmen. "Off the Road" erzählt die spannenden Geschichten von legendären Fahrzeugen und ihren Besitzern. Da sind zum Beispiel die beiden Geschwister Carolina und Mariano, die gemeinsam mit ihren insgesamt drei Kindern und diversen Surfboards in einem umgebauten Chevrolet K5 Blazer (Baujahr 1984) von Los Angeles nach Argentinien fuhren. Oder das Pärchen Brendan H. Banks und Kelly Shea aus New York, die ihr altes Leben als Filmer und Stylisten hinter sich ließen, um seitdem in ihrem VW T3 (Baujahr 1984) zu leben. Dazu gibt es Tipps für das richtige Equipment, Reiserouten und faszinierende Landschaftsaufnahmen.

Hier gibt es das Buch zu kaufen.

Ocean Lovers Bikini von Crystal Flow (39€ Top / 35€ Bottom)

Ein deutsches Surf-Label, das umweltfreundliche Bikinis herstellt, die jeden noch so fiesen Waschgang überstehen – we like! "One girl's trash is another girl's bikini" lautet das Motto des jungen deutschen Brands Crystal Flow, das von der Designerin und Surferin Birgitta Tafelmeier gegründet wurde. Dabei ist ein Bikini herausgekommen, der aus wiederverwertbarem Material (die italienische Faser ECONYL ist zu 100 Prozent recycelt) unter fairen Arbeitsbedingungen in Europa produziert wird und außerdem richtig gut sitzt. Neben Bikinis sind übrigens auch noch Lycras, Sport Tops und Leggings im Angebot. Egal ob Surferin, Yoga-Fan oder Fitness-Junkie: Crystal Flow ist für alle Frauen genau das Richtige, die aktiv leben, die Umwelt schützen und unseren Planten sauber halten wollen.

Hier gibt es den Ocean Lovers Bikini von Crystal Flow zu kaufen.

Northcore Kick Back Reise-Hängematte (40 €)

Der beste Begleiter für jeden Low-Budget-Abenteuer-Surftrip! Spann einfach deine Hängematte an der nächsten Palme auf und schon kannst du für wenig Geld selig schlummern - im besten Fall direkt vor dem Spot. Die Kick Back Reise-Hängematte von Northcore (ein Shop von Surfern für Surfer aus England) wiegt nur 600 Gramm und lässt sich winzig klein zusammenpacken. Karabiner und Aufbewahrungstasche sind inklusive.

Hier gibt es die Northcore Kick Back Reise-Hängematte zu kaufen.

Dakine Jetty Wet/Dry Backpack (119,95 €)

Wer kennt das Problem nicht: Du hast dich eine halbe Stunde zum Secret Spot irgendwo in der Wildnis durchgeschlagen und hattest eine perfekte Session mit perfekten Wellen. Jetzt willst du dich auf den Heimweg machen. Nur: Dein Wetsuit ist triefend nass und viel zu schwer, um ihn über dein Surfboard zu hängen und damit wieder eine halbe Stunde durch den Wald zu laufen. Die Lösung? Der Jetty Wet/ Dry Backpack von Dakine! Denn der hat einen integrierten wasserdichten Nassbeutel, in dem du deine nassen Surfsachen verstauen kannst. Du surfst nur in warmem Wasser und mit Boardshorts und brauchst dieses Gimmick eigentlich nicht? Dann wirst du dich sicher über das isolierte Mini-Kühlfach freuen, das deine Getränke und Snacks auch bei 30 Grad im Schatten frisch hält.

Hier gibt es den Jetty Wet/ Dry Backpack von Dakine zu kaufen.

"Noé" Neoprene Longsleeve Top von Saint Jacques Wetsuits (150€)

Franzosen haben einfach Style. Sie geben sich nicht einmal mit den klassischen Neoprenanzügen zufrieden, sondern designen einfach ihre eigenen: Saint Jacques Wetsuits. Da gibt es dann Neopren-Tops wie das "Noé" im Jean-Paul-Gaultier-Streifendesign oder Frauen-Shortys im Style der Badezüge der 20er Jahre. Auf jeden Fall ein echter Hingucker unter dem Weihnachtsbaum – und natürlich im Lineup!

Hier gibt es das Neopren-Top "Noé" von Saint Jacques Wetsuits zu kaufen.

Gary Mcneill 5'7 Torus Twin (880 €)

Das ultimative Weihnachtsgeschenk, wenn Geld keine Rolle spielt! Gary Mcneill ist der Haus- und Hofshaper von Soulsurfer-Legende Dave Rastovich und bekannt für seine eleganten Retro-Boards und psychedelischen Designs. Verkauft wird das Twin Fin, das auch Rasta höchstpersönlich surft, über den Magic Quiver Surfshop in Ericeira. Der Shop gehört dem Deutschen Mario Wehle, der vor einigen Jahren nach Portugal ausgewandert ist und sich dort den Traum vom Leben am Meer erfüllt hat. Mit einem eigenen Surfshop, der mehrmals im Jahr australische und kalifornische Gast-Shaper wie Gary Mcneill zum Shapen einlädt. Dabei entstehen dann so Schönheiten wie das Torus Twin...

Hier gibt es das Gary Macneill 5'7 Torus Twin zu kaufen.

© Primesports.de