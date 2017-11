Jörg Angeli -

Tyrolia stellt die Neuerungen seiner Bindungskollektion für den Winter 2017/2018 vor.

Neu: MBS Multi Boot Standard

Den mittlerweile vielen verschiedenen Schuhstandards – Alpin Erwachsenennorm (ISO 5355), Kinderskischuhnorm, Tourenskischuhnorm (ISO 9523) und innerhalb dieser noch GripWalk und Walk To Ride Skischuhe – und den immer unübersichtlicheren Kombinationsmöglichkeiten von Skischuh und Bindung kommt Tyrolia mit MBS – Multi Boot Standard mit einer einzigartig einfachen Lösung entgegen: einer Bindung, die durch einfachste Verstellung für Alpin-, GripWalk und Walk Sole/Walk To Ride Skischuhe geeignet ist.

MBS auf PowerRails

PowerRail ist das Tyrolia Bindungssystem, das für Verkauf und Verleih gleichermaßen perfekt geeignet ist. Einfachste Handhabung, maximale Flexibilität, optimale Performance, perfekte Abstimmung, verbesserte Stabilität und Haltbarkeit – dafür steht PowerRail von Tyrolia. Das findet man heutzutage auf fast allen Performance-Modellen im Massenmarkt. Bohren war gestern. Deshalb wurde das PowerRail Segment 2017/18 um zwei MBS-Modelle erweitert, welche die Flexibilität auch in die Verbindung Skischuhtyp-Bindung bringen, quasi flexible Kompatibilität.

Der Multi Boot Standard MBS – Innovativ im Massenmarktsegment

Die MBS Modelle (PRD 12 MBS und PR 11 MBS) sind sowohl mit Alpin-Skischuhen (ISO 5355) als auch mit GripWalk, Walk Sole und Walk To Ride Skischuhen kompatibel. Nur zwei Einstellungen machen diese MBS Bindungsmodelle zum idealen Partner für Demotage oder im Skiverleih.

RX System und Anti Friction Slider

Tyrolia setzt weiterhin auf das neue aerodynamische RX System für Backen und Diagonalferse sowie auf das bewährte SX Bindungssystem und punktet auch mit dem ABS – Antiblockiersystem oder einem gewichtsoptimierten Adapter, bei dem ein AFD Gleitelement für die gewohnte Sicherheit und konstante Auslösewerte sorgt.

Die Tyrolia Bindungskollektion 17/18 in der Übersicht - Foto: Tyrolia

Neu: AAAttack² Kollektion komplett überarbeitet

Um den Access All Areas Gedanken weiter zu entwickeln, sind 2017/18 auch alle Modelle der AAAttack² Freeski Bindungen sowohl für Alpin- als auch GripWalk Skischuhe geeignet. Die neue Backenkonstruktion der AAAttack² erweitert die Möglichkeiten des All-Mountain Skifahrens: Standardmäßig sind alle Bindungen der neuen AAAttack² Kollektion mit dem überarbeiteten FR PRO² Backen ausgestattet – und damit kompatibel für Alpin (ISO 5355) und GripWalk Skischuhe. Die Anpassung erfolgt über das 77mm breite metallische AFD Gleitelement – AFD Metall – das stufenlos optimal an unterschiedliche Alpin-Skischuhe (ISO 5355) und GripWalk Skischuhe angepasst und für jedes Modell eingestellt werden kann.

Drei Modelle in der Kollektion sind AT-fähig, das heißt für Alpin-Adult Skischuhe wie auch alle Tourenskischuhe geeignet: AAAttack² 14 AT und beide AAAttack² AT DEMO Modelle. Mit diesen Bindungen gehören speziell im Demo- oder Verleihbereich Kompatibilitätsprobleme zwischen Skischuh- und Bindungsnormen der Vergangenheit an.

Aber das ist nicht alles: Für die Saison 2017/18 wurde die bewährte AAAttack Kollektion komplett überarbeitet um auch die Auslösekinematik weiter zu verbessern und für noch konstantere Werte bei Auslösung oder Skischuhrückführung zu sorgen.

Die Tyrolia Bindungskollektion 17/18 in der Übersicht

KeepsYouBrave

Denn Freeskier bevorzugen eine Ausrüstung, die ihnen auf unberührten Hängen, Backcountry und auch bei waghalsigen Sprüngen und Tricks Kontrolle, Performance und auch einfache Handhabung bietet. Um all diese Wünsche zu erfüllen, kombiniert die AAAttack² Bindung von Tyrolia moderne Architektur und perfekte Funktionalität. Das ideale Werkzeug für jeden Skifreak.

Die Tyrolia Bindungskollektion 17/18 in der Übersicht - Foto: Tyrolia

Access all Areas mit den AAA-Series

Die Tyrolia AAAAmbition, AAAttack² und AAAdrenalin Bindungen wurden nur zu einem Zweck entwickelt: um den ganzen Berg zu erkunden. Es spielt keine Rolle ob unberührte Hänge, entlegenes Backcountry oder sogar Park & Halfpipe-Action:

AAAdrenalin - Der perfekte Allrounder

Mit der Tyrolia AAAdrenalin Freeride Bindung steht der Freiheit im Schnee nichts im Weg. Sie vereint unvergleichbare Stabilität, direkteste Kraftübertragung und perfekte Abfahrtsperformance mit ergonomisch perfektionierter Gehfunktion, um auch kurze Gehpassagen problemlos zu überwinden. Das Erfüllen der speziellen Anforderungen aus dem Backcountry-Bereich ermöglicht in jedem Gelände und auf jeder Piste eine optimale Freeride-Performance und ein unvergleichliches Skierlebnis.

AAAmbition - Die Tourenbindung

Die Tyrolia AAAmbition Tourenskibindung erfüllt alle Bedürfnisse von Tourenfans: Einerseits bietet die solide Leichtbaukonstruktion alle nötigen Freiheiten und performt durch individuelle Einstellungsmöglichkeiten, andererseits kann man sich auf genau die hervorragende Sicherheits- und High-End Performance verlassen, die von einer Tyrolia Bindung erwartet werden. Geeignet nicht nur für erfahrene Tourengeher, sondern auch für Touring Newcomer.

AAAmbition Carbon 12 AT

Weniger Gewicht oder Sicherheit – das waren bisher die zentralen Fragestellungen bei der Wahl einer Tourenbindung. Die Tyrolia AAAmbition Carbon vereint diese Gegensätze durch Einsatz des High-Tech Materials Carbon©. So wird - bei gleichbleibender Stabilität - im Mittelstück Gewicht signifikant reduziert. Die AAAmbition Carbon 12 AT ist damit 200g leichter als bestehende Rahmenbindungen, liefert aber die hervorragende Abfahrtsperformance der Tyrolia Skibindungen bei einem Minimum an Gewicht für den Aufstieg. Damit ist sie ein idealer Partner auch für ambitionierte Skitouren.

Perfektion und Top Performance für alle Segmente des Skifahrens

Tyrolia bietet Skibindungsmodelle für alle alpinen Herausforderungen – ganz nach dem Motto: den Berg in allen Möglichkeiten erleben. Optimal angepasst an die vielfältigen Bedürfnisse der Skifahrer bedient Tyrolia jetzt alle Segmente des Skifahrens: von maximaler Freiheit bei Skitouren und im On-und Off-Pisten Bereich (Tyrolia AAA-Series) bis zu optimaler Performance im Topspeed Bereich (Tyrolia Racing) und für die nächste Generation (Tyrolia Junior).

© Primesports.de