Diese Gebiete haben am Wochenende geöffnet!

Felix Schäfer

Bei uns erfahrt ihr, welche Gebiete bereits am Wochende in die Saison starten, denn dank dem frühen Wintereinbruch geht's jetzt schon los!

Der frühe Wintereinbruch macht es möglich, dass viele Gebiete deutlich früher in die neue Saison starten können. Nicht immer im Vollbetrieb, aber zumindest am Wochenende laufen die Gondeln und Sessllifte in den folgenden Gebieten. Bereit zum Resort-Shredden?

>> Nächste Seite: Zauchensee-Flachauwinkl

Zauchensee - Flachauwinkl

Am Samstag, den 18.11.17 geht's im Skiparadies Zauchensee los. Am Gamskogel sind die Bedingungen schon so gut, dass alle Anlagen laufen: Gamskogelbahn I und II, Seekarlift und Schwarzwanbahn. Auch die Talabfahrt über die Ostabfahrt (Nr.9, blau) ist schon offen!

Tages-Preise zum Saisonstart

Erwachsene Jugendliche Kinder Mini Jahrgänge 1998 & früher 1999-2001 2002-2011 ab 2012 geboren 3 Stunden 26,50 Euro 20,- Euro 11,- Euro - Vormittag 28,- Euro 21,- Euro 12,- Euro - Nachmittag 28,- Euro 21,- Euro 12,- Euro - 1 Tag 35,- Euro 26,- Euro 17,- Euro 5,- Euro

>> Weitere Infos auf zauchensee.at

>> nächste Seite: Reiteralm

Reiteralm

Auf der Reiteralm geht's bereits am Freitag, den 17.11.17 mit der Eröffnung des Silver Jet, 6er Sesselbahn Gasselhöhe, Schlepplift Reiteralm III und der Übungswiese Kinderland los. Geöffnete Pisten: Nr.1 (Weltcuppiste Gasselhöhe), Nr. 3 (Muldenlift-Piste), Nr. 3a (Gasselhöhe-Abfahrt) und Piste Nr. 6 (Almanger). Ab Samstag, dem 18.11.17 werden dann auch der 4er-Seppn Jet und die Piste Nr. 2 (Reiteralm-Abfahrt) freigegeben.

Preise zum Saisonstart

Zeit Erwachsene Jugendliche Kinder Kleinkinder 3 Stunden 41,- Euro 31,- Euro 20,50 Euro 5,- Euro bis 12:30 Uhr 41,- Euro 31,- Euro 20,50 Euro 5,- Euro 1 Tag 48,- Euro 36,- Euro 24,- Euro 5,- Euro ab 11 Uhr 45,- Euro 34,- Euro 22,50 Euro 5,- Euro ab 12 Uhr 41,- Euro 31,- Euro 20,50 Euro 5,- Euro ab 13 Uhr 36,- Euro 27,- Euro 18,- Euro 5,- Euro ab 14 Uhr 31,- Euro 23,50 Euro 15,50 Euro 5,- Euro

>> Weitere Infos auf reiteralm.at

>> Nächste Seite: LAAX

LAAX

In Laax hat der Winter ebenfalls Einzug gehalten und auch werden einige Lifte bereits am Wochenende vom 18. bis 19.11.17 angestellt. Los geht's ab 8 Uhr in Laax-Murschetg. Folgende Bahnen stehen euch an diesem Wochenende zur Verfügung: Luftseilbahn Laax-Murschetg – Crap Sogn Gion, Sesselbahn Plaun (Piste 66), Sesselbahn Alp Dado (Piste 49/52), Craplift (52), NoName Pipelift (NoName Snowpark), Skilift Vorab (Piste 32, 33).

Preise zum Saisonstart

Erwachsene (ab 18 Jahren) Jugendliche (13 bis 17 Jahre) Kinder (6 bis 12 Jahre) 1 Tag 49,- CHF 41,40 CHF 20,70 CHF

>> Weitere Infos auf laax.com

>> Nächste Seite: Grindelwald-Wengen

Grindelwald-Wengen

In Grindelwald-Wengen (Kleine Scheidegg) wird der Betrieb am 18. und 19. November 2017 aufgenommen. Folgende Anlagen und Pisten sind dort schon für euch geöffnet: Sesselbahn Laubehorn, Sesselbahn Wixi, Sesselbahn Arven, Sesselbahn Eigernordwand.

Preise zum Saisonstart

Erwachsene Jugendliche (16 bis 19 Jahre) Kinder (6 bis 15 Jahre) 1 Tag 64,- CHF 51,- CHF 32,- CHF

>> Weitere Infos auf jungfrau.ch

>> Nächste Seite: Davos-Klosters

Davos-Klosters

In Davos-Klosters startet am 17.11.17 offiziell die Winter-Saison! Bis zum 22. Dezember 2017 könnt ihr noch von Rabatten und Aktionen wie "Skipass geschenkt" profitieren. Bisher sind für euch folgende Anlagen und Pisten geöffnet: 4 Standard - Höhenweg, 15 Totalp (Weissfluhjoch - Parsennhütte), 17 Weissflluhjoch - Kreuzweg und die 19 Furka rechts.

Preise zum Saisonstart

Erwachsene Jugendliche (13 bis 17 Jahre) Kinder (6 bis 12 Jahre) 1 Tag 50,40 CHF 35,20 CHF 20,- CHF

>> Weitere Infos auf davos.ch

>> Nächste Seite: Silvretta Montafon

Silvretta Montafon

Vom 17. bis 19. November geht's am Hochjoch in den Winter. Nachdem die Silvretta Montafon schon am vergangenen Wochenende als erstes Gebiet Vorarlberg den Betrieb aufgenommen hat, geht es nun an diesem Wochenende weiter. Auf diesen Pisten könnt ihr euch schon die Beine warm-cruisen und für den Winter fit machen: 1a, 1b, 2a, 2b, 9, 10, 11, Freda Piste; geöffnete Anlagen: Zamang Bahn, Panorama Bahn, Seebliga Bahn, Hochalpila Bahn, Freda Bahn.

Preise zum Saisonstart

Erwachsene Jugendliche Kinder 1 Tag 35,- Euro 33,50 Euro 20,50 Euro 2 Tage 70,- Euro 67,- Euro 41,- Euro

>> Weitere Infos auf silvretta-montafon.at

