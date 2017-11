elooa: Season Opening Camp im Kaunertal

In den Herbstferien ging's beim Season Opening Camp von elooa wieder gemeinsam mit Eero Ettala auf den Kaunertaler Gletscher für ereignisreiche fünf Tage Snowboarden bei perfekten Bedingungen, strahlendem Sonnenschein und Neuschnee. Mit dabei waren neben 50 Campern auch sechs elooa-Coaches sowie ein Fotograf und Filmer.

Aufwärmen tut gut, nicht nur, aber besonders zu Beginn der Saison | © elooa/Markus Rohrbacher

Nach der Ankunft im Hotel am Freitag beim Welcome-Abend gab es für alle Camper zum Start und zur Einstimmung gleich mal die exklusive Premiere des neuen Nitro-Films 28 WINTERS. Ob's am Film lag oder der Vorfreude auf's Shredden, auf jeden Fall gingen die Camper am folgenden Tag hochmotiviert auf den Berg! Der Snowpark Kaunertal erwartete die Teilnehmer bereits mit mehreren Lines, bestehend aus Kickern, Rails und Boxen. Das perfekt Setup, um in die Saison zu starten. Zahlreiche Warm-up-Runs am Vormittag und ein gemeinsames Foto- und Video-Shooting am Nachmittag standen auf dem Programm. Obendrauf konnten alle Teilnehmer direkt am Snowpark die neuen Nito-Produkte der testen und sich beraten lassen. Nach unzähligen Runs ging's dann am Nachmittag mit müden Beinen ins Hotel. Nach einem leckeren Abendessen wurden die Filmaufnahmen gemeinsam mit Eero und den elooa-Coaches ausgiebig analysiert und begutachtet.

Auftritt Eero Ettala | © elooa/Markus Rohrbacher

Am Sonntag wartete wieder strahlender Sonnenschein und ein perfekt geshapter Snowpark zum Shredden mit Eero und den elooa-Coaches. Was will man mehr? Alle waren super happy und natürlich heiß darauf, die Tipps der Pros und Coaches umzusetzen. Unglaubliche Progression bei allen Campern und jede Menge Spaß mit allen Beteiligten sorgten für strahlende Gesichter. Auch diesmal wurde alles mit der Fotokamera dokumentiert. Für alle, die um drei Tage bis Mittwoch verlängert hatten, lud Eero am Sonntag zum Filmeabend mit "Ender" ein, der Dokumenation über seine lange und ereignisreiche Karriere.

Perfekte Bedingungen, motivierte Teilnehmer, gut auflegete Coaches und Pros, besser kann die neue Saison doch gar nicht starten!

