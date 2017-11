Eurobike 2018 – Stevens sagt ab

Vroni Weiß -

Stevens hat soeben bekannt gegeben, dass sie nicht an der Eurobike 2018 teilnehmen werden. Die Gründe dafür hier!

Eurobike 2018 - Stevens

Mit der Stevens Vertriebs GmbH hat soeben ein Aussteller der ersten Stunde auf der Fahrradmesse in Friedrichshafen seine Teilnahme für die kommende Ausgabe der Eurobike abgesagt. Die Entscheidung sei nach reiflicher Überlegung und nach Gesprächen mit den Fachhandelspartnern getroffen worden.

Die Begründung für diesen Schritt:

„Zu diesem frühen Zeitpunkt ist die Fahrradsaison 2018 im Fachhandel noch in vollem Gange, sodass aus unserer Sicht eine seriöse Orderplanung für 2019 noch nicht erfolgen kann. Den Endverbrauchertag einzustellen, sehen wir ebenso als unglücklich an“

„Stevens ist Eurobike-Aussteller der ersten Stunde und wir waren immer gerne in Friedrichshafen. Auch die abgelaufene Eurobike 2017 war wieder sehr erfolgreich für uns. Nun waren die Änderungen der Messe aber aus unserer Sicht zu groß.“

Im kommenden Jahr will Stevens die eigene Hausmesse in Hamburg weiter entwickeln. Ebenso soll die Kollektion wie bisher auf der Bico-Ordermesse in Mainhausen vorgestellt werden.

Zur Webseite von Stevens mit allen News aus Hamburg kommst du hier.

© Primesports.de