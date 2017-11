Felix Schäfer -

Zum ersten Mal finden die Freeride Junior World Championships in Kappl-Paznaun in Tirol statt! An der Quellspitze werden sie ihr Können unter Beweis stellen müssen…

Nachdem die Freeride Junior World Championships die letzten drei Jahre in Grandvalira, Andorra stattgefunden haben, gibt es nun mit Kappl-Paznaun in Tirol eine neue Heimat für das Event. Vom 21. bis 23. März 2018 werden die besten 15- bis 18-jährigen Freerider nach ihren Weltmeistern suchen. Die Fahrer kommen aus 16 Nationen und werden sich an der Quellspitze den Herausforderungen des Berges und der berühmten "Pillow Line" stellen müssen. Wie gewohnt, könnt ihr euch dieses Spektakel nicht nur live vort Ort anschauen, sondern per Livestream von überall auf der Welt.

Sechs Snowboarderinnen und zwölf Snowboarder haben sich ihren Startplatz über das Overall Ranking der Freeride Junior Tour hart erarbeitet und werden in Österreich zeigen, warum sie zu den Besten ihres Fachs gehören. Die Kanadierin Heidi Farmer, Juniorenweltmeisterin, freut sich schon auf den Contest.

Heidi Famer | © @heidi_farmer

"Ich freue mich sehr, auch in diesem Jahr wieder Kanada bei den Freeride Junior World Championships vertreten zu dürfen! Im Vorjahr war ich sehr happy darüber, einen sauberen Run ins Tal bringen und gewinnen zu können. Aber das Wichtigste bei diesem Event ist, dass wir alle Spaß haben uns gegenseitig unterstützen!"

Dreijährige Kooperation der FJWC mit Kappl

Die Freeride Junior World Championships 2018 sind zugleich Kick-Off für eine dreijährige Kooperation. Unter dem Dach der Open Faces Freeride-Contests, der Freeride World Tour und Kappl sollen die Weltmeisterschaften nun bis 2020 im Tiroler Paznaun ausgetragen werden: "Wir freuen uns, dass wir unser jahrelanges Engagement im Bereich Freeriden fortführen können und heuer erstmals die Freeride Junior World Championships bei uns ausgetragen werden. Kappl war schon zweimal Ersatzaustragungsort der Freeride World Tour und ist bereits zum 6. Mal in Folge Gastgeber für die Open Faces Freeride-Wettbewerbe. Im Zuge der Zusammenarbeit mit der FWT und den Junior Championships können wir unsere Nachwuchsförderung im Bereich Freeriden weiter ausbauen", erklärt Andreas Kleinheinz, der Geschäftsführer der Bergbahnen Kappl. In dieselbe Kerbe schlägt auch Nicolas Hale-Woods, CEO der Freeride World Tour: "Wir sind stolz darauf, die Freeride Juniors- Weltmeisterschaften in den nächsten drei Jahren in Kappl-Paznaun austragen zu können. Ich bin überzeugt davon, dass die Jugendlichen vom großartigen Freeride Terrain in Kappl und der typischen Tiroler Gastfreundschaft begeistert sein werden."

Wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten und wenn es soweit ist auch über den Live-Webcast informieren!

© Primesports.de