Felix Schäfer -

Update von der Freeride World Tour: Gigi Rüf und die japanische Snowboard-Legende Tadashi Fuse gehen in Hakuba an den Start!

Nachdem Travis Rice im vergangenen Jahr mit seiner überraschenden Teilnahme beim Stopp der Freeride World Tour in Hakuba den Contest ins internationale Rampenlicht rückte, gibt es nun mit Gigis und Tadashis Zusage für 2018 eine weiteres Highlight.

Japan und Gigi sind alte Bekannte | © Matt Georges

Zwei absolute Snowboardlegenden erhalten Wildcards für den ersten Stopp der Freeride World Tour 2018: Gigi Rüf und Tadashi Fuse ergänzen beim Tourauftakt vom 20. bis 27. Januar 2017 im japanischen Hakuba das Starterfeld der qualifizierten Freeride-Pros.

© Daisuke Nogami

Die Freeride World Tour (FWT) hat ihren offiziellen Kalender für die Saison 2018 bekanntgegeben. Die Tour expandiert nach Asien und umfasst dieses Jahr zwei völlig neue Stopps. Das Auftakt-Event findet Ende Januar in Hakuba in Japan statt. Kurze Zeit später folgt die Rückkehr nach Kanada, wo die Tour erstmals im Kicking Horse Mountain Resort bei Golden in British Columbia Halt macht. In diesen erstklassigen Freeride-Destinationen treten insgesamt 45 Rider in vier Kategorien an: Ski Damen und Herren sowie Snowboard Damen und Herren. Auf den dritten Stopp Anfang März in Vallnord-Arcalís, Andorra, folgt vom 9. bis 15. März 2018 die Vorentscheidung in Fieberbrunn in Österreich. Nach diesem vierten Halt wird ein Schnitt gemacht und nur die besten Fahrerinnen und Fahrer dürfen zum großen Finale in Verbier in der Schweiz reisen.

NEU: Hakuba, Japan: The winter begins 20. bis 27. Januar 2018 NEU: Kicking Horse, BC: Time to get rowdy 03. bis 09. Februar 2018 Vallnord-Arcalis, Andorra: Hold the line 01. bis 07. März 2018 Fieberbrunn, Österreich: Crunch time 09. bis 15. März 2018 Verbier, Schweiz: The Grand Finale 31. März bis 08. April 2018

Wer geht bei der Freeride World Tour an den Start?

Das Starterfeld der FWT 2018

Frauen: Marion Haerty (FWT-Champion 2017), Anne-Flore Marxer, Audrey Hebert, Shannan Yates, Manuela Mandl, Erika Vikander

Männer: Sammy Luebke (FWT-Champion 2017), Jonathan Penfield, Davey Baird, Christoffer Granborn, Ralph Backstrom, Thomas Feurstein, Blake Hamm, Clément Bochatay

Zur Erinnerung, das ist der Winning-Run vom Finale in Verbier von Sammy Luebke aus der vergangenen Freeride-Saison:

Sammy Luebke – FWT Champion 2017

