Choose Like a Pro: Für die Entwicklung der neuen Winterkollektion hat Helly Hansen das Feedback von Ski-Profis und Ski-Patrollern aus den Partner-Resorts zusammengetragen und neue Styles mit verbesserten Technologien entwickelt, die in der lässigen „ULLR Freeride“-Kollektion verarbeitet sind und der Ausrüstung von Freeride-Profis in nichts nachstehen.

Helly Hansen "Elevation Shell"-Jacke



Highlight der Serie ist die preisgekrönte „Elevation Shell“-Jacke. Ausgestattet mit einer Life Pocket bewahrt sie die Lebensdauer des Handy-Akkus oder der Action-Kamera. Das dreilagige Helly Tech Professional mit neuer Membran sorgt für optimale Atmungsaktivität und Schutz. In Kombination mit Helly Hansens innovativem H2Flow-Temperaturregulierungssystem wird der Tragekomfort zusätzlich verbessert.

Helly Hansen: Elevation Shell 17/18

Die Innenseite bleibt angenehm trocken, die Innentemperatur der Jacke wird optimal reguliert – auch beim Tragen eines Rucksacks und je nach Bedingungen und der Intensität.

Preis: 599,95 Euro

Features

Helly Tech® Professional

2-Lagen-Gewebe

4-Wege-Vollstretch

H²Flow™-System mit mechanischer Belüftung für optimalen Komfort

Life Pocket+™ with Primaloft® Aerogel-Isolierung

Vollständig verschweißte Nähte

Wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv

Dauerhaft wasserabweisend (DWR)

Lasergeschnittene Belüftungselemente im Rückenschutz

Primaloft® Gold

Primaloft® Black-Isolierung High Loft, 80 g in den Ärmeln und in der Kapuze

Vollständig isoliert

RECCO® Advanced Rescue System

Vorgeformte Ärmel und Ellbogen für optimale Passform

Abtrennbarer Stretch-Schneefang

Abnehmbare, regulierbare und helmkompatible Kapuze

Zwei handwärmende Taschen und zwei Brusttaschen mit Brillenputztuch

Handgelenkmanschetten mit Daumenloch

Innentaschen für Brille und Handy

Skipass-Tasche

Wasserdichte YKK® Aquaguard™ Vislon-Reißverschlüsse

