iXS Downhill Cup und Specialized Rookies Cup – Termine für 2018!

Vroni Weiß -

Der Rennkalender 2018 für den iXS Downhill Cup und Specialized Rookies Cup steht fest. Aber es gibt Veränderungen in der nächsten Saison!

Die 2017er Saison ist Geschichte und schon stehen die Planungen für das nächste Jahr ins Haus. So natürlich auch für den 2018 iXS Downhill Cup und Specialized Rookies Cup.

Geplant sind 20 Veranstaltungen in sechs verschiedenen Ländern. In der vergangenen Saison haben insgesamt über 2.500 SportlerInnen aus 41 Nationen insgesamt 6.350 Mal an einem Rennen teilgenommen. Im Rookies Cup waren es 905 verschiedene Nachwuchsathleten, wobei davon knapp 200 in den jüngsten Klassen an den Start gingen, die aufgrund der Altersbeschränkung nur in dieser Serie fahren können. Allein diese Zahlen sind ein Beleg für die ungebrochene Erfolgsgeschichte der Serien.

2018 iXS European Downhill Cup

13.04. - 15.04. Maribor (Slowenien)

15.06. - 17.06. Kranjska Gora (Slowenien)

29.06. - 01.07. Abetone (Italien)

20.07. - 22.07. Spicak (Tschechien)

31.08. - 02.09. Brandnertal (Österreich)

2018 iXS Downhill Cup

Bisher gab es zwei nationale Serien in Deutschland und Schweiz. Diese werden zusammengelegt und zu einer Serie, der iXS Downhill Series, zusammengefasst.

Die Gesamtwertung der deutschen Fahrer wird in Thale geehrt, die der Schweizer in Bell. Für die Wertung werden die Ergebnisse aus maximal fünf Rennen berücksichtigt. Mehr dazu weiter unten zum Nachlesen.

11.05. - 13.05. Winterberg (Deutschland)

19.05. - 21.05. Willingen (Deutschland)

22.06. - 24.06. Klinovec (Tschechien)

27.07. - 29.07. Ilmenau (Deutschland)

17.08. - 19.08. Bad Tabarz (Deutschland)

24.08. - 26.08. Wiriehorn (Schweiz)

14.09. - 16.09. Innsbruck (Österreich)

28.09. - 30.09. Thale (Deutschland)

05.10. - 07.10. Bellwald (Schweiz)

2018 Specialized Rookies Cup

Zwei neue Austragungsorte werden in der 2018 Saison für den Nachwuchs auf dem Programm stehen: Im Juli in Südtirol und das Cupfinale im September in Schöneck.

10.05. Winterberg (Deutschland)

09.06. - 10.06. Steinach (Deutschland)

07.07. - 08.07. St. Kassian/ Alta Badia (Italien)

14.07. - 15.07. Saalbach (Österreich)

03.08. - 04.08. Serfaus-Fiss-Ladis (Österreich) mit iXS International Rookies Championships

08.09. - 09.09. Schöneck (Deutschland)

2018 iXS Downhill Cup - Veränderungen

Der iXS Downhill Cup reagiert innovativ auf das veränderte Verhalten von Teilnehmern. Durch strukturelle Veränderungen soll ein zeitgemäßes und moderneres Rennformat geschaffen werden, denn in letzter Zeit suchen sich die Athleten und Athletinnen eher die Rennen unabhängig von ihrer Cupzugehörigkeit heraus.

Der Veranstalter reagiert darauf, indem der iXS German Downhill Cup und iXS Swiss Downhill Cup zum iXS Downhill Cup zusammengeschlossen werden und weitere ausländische Rennen integriert werden können.

Die Fahrer können sich die Rennen aussuchen, die sie für das Gesamt-Ranking einbringen möchten. Dabei wird es ein separates Ranking für schweizer und deutsche Fahrer geben.

Die Veranstaltungen sollen durch die geplanten Veränderungen eine höhere Qualität ausbilden.

Der iXS European Downhill Cup und Specialized Rookies Cup sind von diesen Veränderungen nicht betroffen und bestehen unverändert weiter.

Alle Veränderungen im Detail kannst du auf der Veranstalungsseite nachlesen.

