Jeremy Jones & Joe Sexton auf L1

Jeremy Jones und Joe Sexton, zwei der einflussreichsten Street-Snowboarder der vergangenen 20 Jahre, haben bei L1 ins gleiche Team gefunden. Das macht neugierig!

Mit Jeremy Jones und Joe Sexton hat sich L1 Premium Goods zum Beginn des Winters gleich zwei der außergewöhnlichsten und einflussreichsten Fahrer ins Team geholt, die schon so lange dabei sind, dass ihr Einfluss auf Snowboarden schwer zu beschreiben ist.

"Ich kenne Jeremy nun schon eine ganze Weile, filmen seit mehreren Jahren gemeinsam und such nach neuen Spots in und um Salt Lake City. Jeremys Leidenschaft für Snowboarden, Filmen und Progression ist echt. Ich habe nichts als Respekt für ihn und schaue nun schon seit mehr als zwei Jahrzehnten zu ihm als Fahrer auf. Ich bin sehr froh, ihn nun im L1-Team zu haben und freue ich seine nicht enden wollende Leidenschaft, sein Verständnis für Snowboarden und seine kreative Perspektive." – Jon Kooley, L1

Warum hast du angefangen zu snowboarden?

Ich suchte nach einer Möglichkeit, im Winter etwas zu tun, was so nahe wie möglich an Skateboarden herankam. Skaten im Winter war schwer und schmerzhaft. Snowboarden füllte diese Lücke aus.

Was hält dich heute am Snowboarden?

Freunde, Powder, Street, Carving, Reisen, die Freiheit, meine eigenen Tricks und meinen Style zu finden. Die Filmerei hat mich wirklich süchtig gemacht. Ich liebte Videos, als ich anfing zu snowboarden und tue es bis heute. Wenn sich eine Crew aufmacht, neue Spots zu finden und Shots zu sammeln und die ganze Saison damit beschäftigt ist, fasziniert mich das heute noch genau so wie früher. Es verlangt eine unglaubliche Hingabe, einen 30-minütigen Film mit Tricks, Musik, schönen Einstellungen ein wenig Story zu produzieren.

Welche Pläne hast du für die kommende Saison?

Ich bin echt gestoked, wieder fahren zu gehen. Ich habe hart gearbeitet, um wieder an diesen Punkt zu kommen, wo ich loslegen kann und ich bin echt nah dran! JP Walker, Brighton Resort und ich arbeiten an einer Doku, um unsere ganze Saison zu zeigen: The Spot [ein DIY-Park von Jeremy und JP; Anm. d. Red.], die Zeit kurz vor dem Season-Opening, Powder, Backcountry und ein langer Frühling. Auch die Locals und unsere Beziehung zu ihnen und auch ein Verbeugen vor unserer Historie beim Filmen in Brighton über die letzten 20 Jahre mit MDP, Whitey, Videograss etc.

Gab es irgendetwas Positives, das aus deinem Unfall und zwei gebrochenen Beinen im letzten Jahr hervorgegangen ist?

Ich bin demütig geworden und habe meinen ganzen Stolz ausgeblutet, soviel ist sicher. Ich habe eine Snowboard-Szene beobachtet, die meine Familie und mich aufgefangen und unterstützt hat. Das zu erleben, hat mich unglaublich dankbar und demütig gemacht. Es ist unmöglich in Worte zu fassen, was mir das bedeutet.

Joe Sexton

Joe Sexton ist eine der treibende Kräfte im Street Snowboarden und das seit mehr als einem Jahrzehnt. Für die meisten Snowboarder steht er dafür, die Grenzen des Möglichen im urbanen Snowboarden immer wieder zu überschreiten und neu zu definieren. Immer auf der Suche, Snowboarden voranzubringen, auf und abseits der Berge. Joe hat mehr Opener- und Ender-Parts gefilmt als die meisten Fahrer. Doch das hat ihn nie abheben lassen. L1-Mastermind Joe Kooley war schon immer ein Fan von Joe's Snowboarden und als sich die Gelegenheit zur Zusammenarbeit ergab, haben sie diese sofort ergriffen.

Was hat dich zum Snowboarden gebracht?

Es war die einzige Sache, in der mich mein Zwillingsbruder nicht schlagen konnte. Als ich jünger war, versuchte ich mich an jeder Sportart: Hockey, Fußball, Football, Lacrosse, Volleyball, Tennis, Gokart, Unterwasser-Käfig-Flechten… [grinst] und dann kam Snowboarden daher. Meinen Bruder interessierte es nicht, aber ich war sofort dabei! Als ich das erste Mal auf einem Snowboard stand, verliebte mich sofort. Ich erinnere mich daran, wie über eine kleine Bodenwelle sprang und es fühlte sich an, als würde ich meterweit fliegen. Es waren natürlich nur wenige Zentimeter, aber ich erinnere mich genau an dieses großartige Gefühl.

Was hat dich bis heute am Snowboarden festhalten lassen?

Es ist die einzige Sache, die mich geistig gesund hält! [lacht] Es ist schwer zu erklären. Ich habe das Gefühl, dass ich ständig und zu jeder Zeit an neue Spots, neue Tricks denke. Ich bin wirklich gestoked, dass ich heute noch genau so wie damals fasziniert von der ganzen Sache bin.

Wie hat sich Snowboarden in den letzten zehn Jahren verändert?

Es gab eine Menge Progression. Auch in Sachen Fashion hat sich einiges verändert. Besonders bei mir… [grinst] Auf der medialen Seite hat sich wahnsinnig viel getan. Als ich anfing, gab es kein Instagram oder Ähnliches. Du hast für einen Part gefilmt und das war so ziemlich alles, was die Leute am Ende der Saison oder Beginn der nächsten von dir zu sehen bekommen haben. Jetzt scheint es, dass du unmittelbaren Zugang zu allem haben kannst, was gerade passiert. Aber nur die Zeit wird zeigen, ob das gut oder schlecht ist. Ich denke, solange Leute snowboarden, auf Trips gehen und an Projekten arbeiten, wird das schon alles passen.

Was inspiriert dich im Moment am meisten?

Da gibt es eine ganze Menge. Ich bin von einigen Projekten wirklich begeistert: Beacon, Pepper, VG, Americka… Es tut gut zu beobachten, dass es Fahrer gibt, denen es um etwas geht und Firmen, die solche Fahrer und Projekte unterstützen. Was einzelne Fahrer betrifft: Es sind zu viele, um sie alle beim Namen zu nennen!

