Joonas Eloranta neu im Deeluxe-Team

Felix Schäfer -

Deeluxe hat sich rechtzeitig zu Beginn des Winters den jungen Finnen Joonas Eloranta ins Global Deemons-Team geholt. Schaut euch seinen Welcome-Clip an, dann wisst ihr auch warum!

Die Deeluxe-Familie hat Zuwachs bekommen! Der finnische Rail-Killer Joonas Eloranta ist ab sofort Teil des Global Deemons Teams. Seinem smoothen Style, technischen Rail-Skills und nicht zuletzt seinem bescheidenen und sympathischen Auftreten hat er es zu verdanken, dass er ab sofort in Deeluxe-Boots auf den Straßen Europas, vorzugweise Finnlands, unterwegs ist. Außerdem ist er ein Arbeitstier und kann schon acht Full-Parts etwa für Snackbreak's "Honyos" oder "Deviate" für sich verbuchen – eine beachtliche Anzahl, wenn man bedenkt, dass der junge Finne noch recht am Anfang seiner Laufbahn steht. Deeluxe reiht sich perfekt in die Liste der anderen Firmen ein, die den Street-Fahrer bereits unterstützen (Death Label, Airblaster, Stinky Socks, Union Bindings & Ashbury Eyewear) und wir sind gespannt, was wir in Zukunft noch alles von ihm zu sehen bekommen.

Joonas Eloranta | © Deeluxe/Chris Baldry

"Shit, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Bedenkt man die Lage, in der sich Snowboarden im Moment befindet, bin ich unendlich dankbar, in Zukunft von Deeluxe unterstützt zu werden und mit ihnen arbeiten zu können. Alles, wofür Deeluxe steht, das vielfältige Team, qualitativ hochwertige Produkte und die starke Verwurzelung im Snowboarden, sind Dinge, für die ich ihnen höchsten Respekt zolle. Ich freue mich auf das, was kommt. Danke Deeluxe und Flo!" – Joonas

Snackbreak "Honyos" Joonas Eloranta Full Part

