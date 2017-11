Felix Schäfer -

Rechtzeitig zum Saison-Start in Laax gibt es nochmal ein Video, das richtig Bock auf Winter macht: Die Korua-Crew cruist am Crap Sogn Gion!

Fahrer: James Niedergerber, Stephan Maurer und Nicolas Wolken

Filmed by Blume & Anina Gujan

Edited by Blume

Produced by Laax

Wenn wir schon von ihnen reden: Schaut euch mal in unserem Brand Guide die neuen Highlights aus der Kollektion von Korua an!

