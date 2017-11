Die LAAX OPEN 2018 gehören zur World Snowboarding und FIS Snowboard World Cup Tour und sind mit 200.000 CHF Preisgeld dotiert. Die sind für die Finalisten und Finalistinnen in den Disziplinen Slopestyle und Halfpipe bestimmt. Die 2018er Ausgabe der LAAX OPEN bietet aber noch mehr: schon ab den Qualifikationen geht es für viele Rider um einen Startplatz für die Olympischen Winterspiele 2018. Am Crap Sogn Gion auf 2.252 m haben sie die letzte Chance, sich mit Top-Leistungen ihr Olympia-Ticket zu sichern. Es werden also vier spannende Contest-Tage, bei denen ihr als Zuschauer kostenlos dabei sein könnt!