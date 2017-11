Neue Schweizer Freeride-Community ab sofort online! – SnowBuddies

Jörg Angeli -

Ausführliche Infos zu der neuen Plattform für Freerider/-innen, aber auch Alltagsschneesportler, zum Vernetzen und gemeinsamen Freeriden in den Schweizer Alpen. Oben drauf gibt's noch ein exklusives Interview mit einem der Gründern.

Text: SnowBuddies

Die Geschichte hinter der Idee

"In der Not ist der Mensch besonders stark zu kreativem Denken motiviert. Gut zu beobachten bei Andi*, als sich dieser eines Tages nach Gefährten für eine Freeride-Tour für das folgende Wochenende umsah. Unglücklicherweise fand er niemanden in seinem sozialen Umfeld, der die benötigte Zeit und Lust für ein solches Vorhaben aufzubringen vermochte. Andere hätten die Sache wohl einfach ad acta gelegt und eine Freeride-Tour für das nachfolgende Wochenende organisiert.

Nicht so Andi, der sich hartnäckig vornahm sicherzustellen, dass es in der Zukunft ausgeschlossen sein würde, dass einem Bewohner oder Besucher der Schweiz eine solche Situation widerfahren könnte. In Kooperation mit seinem langjährigen Kumpanen Silv** gründeten die beiden Ende des Jahres 2016 ein Projekt, welches sie das ganze folgende Kalenderjahr und darüber hinaus in Atem halten würde.

VIPBuddy

Das Arbeitspensum, welches von den beiden für SnowBuddies aufzuwenden ist, hat sich seither stetig gesteigert und befindet sich nun bei einer glatten 100% Auslastung. Zahlreiche Anfragen von potenziellen Kunden und Geschäftspartnern machen dies möglich.

SnowBuddies ist eine Web-Plattform die das Zentrum einer darum herum wachsenden Freeride-Community bildet.

Es geht los!

Der Startschuss ist nun gefallen und ab sofort können Freeride-Touren von Personen veranstaltet werden, welche sich über snowbuddies.ch verabredet haben. Angeboten werden die Touren von registrierten Buddies, welche Ortskenntnisse von Freeride-Gebieten und/oder erhebliche Erfahrung in der Kunst des Freeridens besitzen.

Buddies, welche daran interessiert sind neue Skigebiete und deren Freeride Gegebenheiten kennenzulernen, wird es möglich sein, an solchen angebotenen Touren teilzunehmen. Buddies lernen und profitieren dabei gegenseitig voneinander. Für die Plattform und ihre Mitglieder steht Vernetzung und Austausch über Schneesport im Vordergrund.

Verdienstmöglichkeit für Freeride-Experten

Zusätzlich bietet sich für Freeride-Experten, welche ihr Portemonnaie etwas auffrischen möchten, auch die Möglichkeit, ihre Erfahrungen und ihr Wissen gegen Entgelt anzubieten. Ein optimales System für Studenten, Skilehrer, Freeride-Verrückte, usw. um ihre Bilanzen aufzupolieren.

PROBuddy

SnowBuddies geniessen ihr geteiltes Vergnügen am gemeinsamen Nenner: dem Freeriden. Kein Touristenführer oder Hotel-Gemunkel kann die Erfahrungen eines Kenners der lokalen Freeride-Konstellationen ersetzen. Oft sind es gerade die kleineren Skigebiete, die viele einheimische Freeride-Guides beherbergen, welchen bislang ein optimaler Zugang zur Kundschaft gefehlt hat.

Lasst uns Seite an Seite wieder Aufschwung in die vielen Gebirgstäler und –Dörfer der Schweizer Alpen bringen, welche ihr Potenzial aufgrund kleiner Werbebudgets und zu starkem Konkurrenzkampf nicht ausschöpfen können.

Geben wir dem wachsenden Trend des Freeriden’s gemeinsam eine Plattform um zu gedeihen.

SnowBuddies freut sich auf euch."

Auf der nächsten Seite findet ihr das exklusive Interview aus der PRIME Skiing Print Ausgabe mit Silvan Poltera, einer der beiden SnowBuddies Gründern.

Neue Schweizer Freeride-Community ab sofort online! - SnowBuddies

Die Gründer im Interview

Sie sehen etwas aus wie Mainzelmännchen auf einem lässigen Freeride-Trip und stehen Pate für die unter­schiedlichen Typen von Skifahrern, die wir kennen. Gypsi­Buddy (Normalo), LocalBuddy (Local), ProBuddy (Skilehrer) und VIPBuddy (Pro) können sich ab November über die neue Plattform snowbuddies.ch verknüpfen und sich somit gegenseitig helfen, das Maximum aus Powder Days herauszuholen. Wir haben Mastermind Silvan Poltera zu seinem Baby interviewt.

Interview Roman Lachner Fotos LNDA Photography

Neue Schweizer Freeride-Community ab sofort online! - SnowBuddies

Hi Silvan! Wir kennen uns über Scott ja nun schon seit vielen Jahren; im Frühjahr hast du aber deinen Job als Marketing Ma­­nager gekündigt und dich mit SnowBuddies in ein komplett neues Abenteuer gestürzt. Wie kam es überhaupt zu der Idee für diese Plattform?

Die Idee entstand tatsächlich aus reinem „Eigenbedürfnis“ vor ungefähr eineinhalb Jahren. Beruflich war ich bei Scott damals recht eingespannt und mein Freeride-Buddy Andi Müller, der inzwischen mein Geschäftspartner ist, musste beim Shredden oftmals auf mich verzichten und war immer wieder auf der Suche nach adäquatem Ersatz für mich. Da Andi in der IT-Branche beheimatet ist, kam er mit der Idee einer Online-Plattform auf mich zu, um mit dieser kurzfristig Gleich­­gesinnte für den anstehenden Powder-Trip ausfindig zu machen. Mir gefiel die Idee von Anfang an.

LOCALBuddy

Somit trafen wir uns regel­mäßig, um an den Feinheiten für dieses Pro­jekt zu arbeiten. Schon nach relativ kurzer Zeit hatten wir ein sehr ausgeklügeltes und um­fang­reiches System für Snow­Buddies erarbeitet. Mit den vier entwickelten Buddy-Typen können wir unserer Meinung nach die unterschiedlichen Bedürfnisse und Fähigkeiten von Freeridern bedienen und letzt­lich Anbieter und Suchende miteinander verbinden.

Nach einer so langen Zeit bei Scott in einer führenden Position war das schon ein großes Risiko, das ihr eingegangen seid, oder?

Große Risiken haben uns als Freerider doch noch nie abgeschreckt, oder? Aber gleichzeitig sind wir mit unserem Business auch Unternehmer – und hier stehen Rationalität und Sicherheit im Fokus.

Schon klar, dennoch bleibt schließlich ein Restrisiko. Wie habt ihr versucht, das zu minimieren?

SnowBuddies haben wir im Herbst 2016 ins Leben gerufen und wollten durch einen Soft Launch im Winter vorerst nur den Schweizer Markt sondieren, um ein erstes Feedback aus der Community und dem Markt generell zu erhalten. Die Rückmeldungen waren so positiv, dass wir bereits im Februar 2017 beschlossen, mit der Entwicklung und der Pro­grammierung der Plattform zu beginnen.

Damals entschlossen wir uns auch, mit Bike­Buddies der Rad-Fraktion das passende Pendant anzubieten. Bis Mai 2017 versuchten wir noch, diesen gewaltigen Workload neben unseren normalen Jobs auf die Reihe zu bekommen. Doch irgendwann mussten wir einsehen, dass wir aufs Ganze gehen mussten, und kündigten unsere bestehenden Arbeitsverhältnisse.

Also ein Zweimannteam – oder ist sonst noch wer mit im Boot?

Hinter SnowBuddies steckt eine AG aus drei Gesellschaftern. Neben Andi, der na­tür­lich die komplette IT übernimmt, und mir als Marketing-Tier haben wir noch einen De­signer an unserer Seite. Wie Banksy will un­ser visueller „CreativeBuddy“ aber weiter­hin unerkannt sein Unwesen treiben. Für die Ent­wick­lung der Plattform haben wir uns zu­sätz­lich noch Unterstützung geholt und sind eine Partnerschaft mit der Zürcher Agentur Move­People eingegangen.

Es gab doch sicherlich gerade am Anfang immer wieder Probleme, die ihr aus dem Weg schaffen musstet. Was waren denn die größten Brocken?

Zum Glück kennen wir das Wort „Probleme“ nicht, doch Herausforderungen gab es natürlich jede Menge. Ich denke, das absolut Schwierigste ist generell, ein Produkt genau so auszulegen, dass es letztlich für die Community funktioniert – und nicht nur, dass wir es cool finden. Somit waren wir in regem Austausch mit der bereits bestehenden Community, um alles Menschenmögliche zu tun, die Benutzerfreundlichkeit auf genau diese Kernzielgruppe abzustimmen.

Zusätzlich mussten wir sehr darauf achten, dass die Kosten in Bezug auf die Anforderungen der Plattform nicht ins Unendliche stiegen.

Jetzt haben wir schon viel abgeklappert, aber noch gar nicht, um was es auf eurer Plattform schließlich geht.

Die Idee hinter unserer neuen Plattform ist eigentlich sehr simpel: Wir möchten alle begeisterten Freerider und Skitourengeher mit der BuddyCard in einer Community vereinen, sodass jeder zu jeder Zeit die Mög­lich­keit hat, den zu seinen individuellen Be­dürf­nissen passenden Buddy in einer der Part­ner-Destinationen zu finden – natürlich immer in Bezug auf aktuelle Schneesitua­tionen. Damit jeder den fettesten Powder surfen kann, auch wenn er die eingeschnei­te Region nicht kennen sollte. Dies wollen wir über eine moderne Plattform erreichen, die mit Geo-Localization und vielen weiteren Features alles bietet, was für dieses Gelingen notwendig ist.

Neue Schweizer Freeride-Community ab sofort online! - SnowBuddies

Bislang habt ihr zehn Destinationen als Partner in eurem Portfolio. War es schwer, diese von eurem Konzept zu überzeugen? Und mit welchen Benefits habt ihr dann letztlich die Marketing-Abteilungen dort geknackt?

Da wir uns mit dem Konzept der kostenlosen Bud­dy­Card, mit der man in den SnowBud­dies-Part­nergebieten unterschiedliche Vergünstigungen auf Bahnen, Hotels, Restaurants und andere Leistungen erhält, an kleine bis mittelgroße Destinationen richten, sprechen wir eher die umsatzschwächeren Resorts an.

Die Herausforderung bestand genau darin, diese für eine moderne Kommunikation zu gewinnen. Da aber die BuddyCard der gesamten Wertschöpfungskette einer Re­gion Vorteile bringen wird, war dies der aus­schlag­gebende Punkt. Zusätzlich sind viele Bergregionen noch nicht so erfahren mit digitaler Kommunikation, wobei wir ihnen mit unserem Know-how natürlich sehr helfen können.

Was sagen die lokalen Skischulen zu dem Thema? Haben die euch keine Steine in den Weg legen wollen, weil sie etwas Angst um ihre eigene Kundschaft haben?

GIPSYBuddy

Jein. Gerade der allererste Eindruck befeuerte teilweise ein Konkurrenzdenken. Doch wenn sich die Entscheider intensiver mit dem Projekt beschäftigt hatten, überwogen meistens die positiven Effekte unseres Konzepts, allen voran die höhere Auslastung.

Die Skischulen können sich ja über unsere Plattform ebenfalls mit ihren ProBuddies, sprich Skilehrern, präsentieren und durch einen spontaneren und persönlicheren Auftritt empfehlen. Zudem werden die einzelnen Skilehrer dazu motiviert, sich und ihr Wissen vom Resort in die Waagschale zu werfen und sich somit ebenfalls über ihre Skischule als ProBuddy zu vermarkten.

Neben den ausgebildeten Skilehrern hat man ja als GypsiBuddy auch die Mög­lich­­­keit, einen LocalBuddy anzufunken und sich auf dessen Insider-Tipps zu verlassen. Wie sieht die Sache eigentlich rechtlich aus, sollte mal das Worst Case Scenario eintreten?

Rechtlich gesehen ist snowbuddies.ch ein reiner Vermittler, was uns aus der Verantwortung nimmt. Zusätzlich muss noch gesagt werden, dass der LocalBuddy nicht die Aufgabe eines Guides übernimmt, sondern lediglich anderen Buddies sein Wissen über seinen Home-Spot verrät. Es geht mehr oder weniger um einen Informationsaustausch, schließlich ist seine Anwesenheit beim Ride im Gelände keine zwingende Vo­raus­setzung.

Anders sieht das natürlich beim ProBuddy aus, aber dieser ist ja schon aus beruflicher Sicht verpflichtet, sich aufgrund seiner Verantwortung für seine Schüler entsprechend abzusichern. Generell gilt für alle kommerziellen Buddies (Local, Pro, VIP) eine Sorgfaltspflicht. Diese beinhaltet natürlich auch korrekte Angaben der Einkünfte dem Finanzamt gegenüber.

Lass uns doch noch über eure Zu­kunfts­pläne sprechen: BikeBuddies steht ebenfalls schon in den Startlöchern...

Richtig, BikeBuddies wird im Mai 2018 gelauncht und größtenteils das Konzept der SnowBuddies übernehmen, da die beiden Märkte sowie Zielgruppen sehr viele Parallelitäten aufweisen. Wir werden uns aber natürlich Änderungen vorbehalten, da wir bei den BikeBuddies die Möglichkeit haben, aufgrund der Erfahrungen, die die kommenden Monate automatisch mit sich bringen, Anpassungen und Verbesserungen vorzunehmen.

Schlussendlich ist das Konzept auf verschiedenste Aktivitäten anwendbar und wir haben da schon ein paar höchst visionäre Ideen in der Schublade. Was wir aber damit anstellen und vor allem wann wir unsere Hirngespinste in die Tat umsetzen werden, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch ungewiss – und natürlich auch erfolgsabhängig von unseren zwei aktuellen Produkten.

Das wird schon werden. Schließlich klappt’s ja sogar schon mit dem Schneemachen bei euch. Der Rest läuft dann von ganz allein!

>> Zur SnowBuddies Freeride-Community

