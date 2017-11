News der Woche – 44

Stephan Bernhard -

Die News der Woche heute mit einem Orca, der sich einen Spaß erlaubt, einem Freak von einer Welle aus Japan und und und...

Die Welle der Woche...

kommt aus Japan und es fällt schwer sie in Worte zu fassen.

Die unheimliche Begegnung der Woche...

kommt aus Neuseeland. Da erlaubte sich nämlich ein Orca einen Spaß und jagte eine paar Schwimmer am Coromandel Beach aus dem Wasser. Man muss zugeben: Bei der Flosse wäre wohl fast jeder abgehauen.

Die Contestnews der Woche...

kommt direkt von Kelly Slater. Denn nachdem sich der US-Superstar im Juli den Fuß um 180-Grad nach hinten gefaltet hatte, wird er im Dezember bei dem Contest in Pipeline wieder dabei sein. Gut für den Contest, den kein Surfer zieht so viele Fans an wie Kelly Slater. Und gut für Kelly, den in kaum einer Welle kann er so dominieren wie in Pipeline. "Mein Fuß ist bei 60 Prozent", sagte Kelly selbst. "Ich will die Pipe Masters surfen und habe noch keine Pläne für das nächste Jahr."

Wie gut Kelly und Pipeline zusammenpassen zeigt dieser Clip:

Der Air der Woche...

kommt von Julian Wilson und macht ein wenig schwindlig.

Und zum Schluss...

eine Guillotine aus Wasser.

