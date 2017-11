News der Woche – 45

Stephan Bernhard -

Die News der Woche heute mit einem Surfer als Pimp, einer Airshow auf Videospielniveau und einem Backflip beim Wakesurfen.

Diese Woche starten wir mit einem Ritt, der...

sich mit Worten nur schwer beschreiben lässt.

https://www.instagram.com/p/BbNkwbBgFp5/?taken-by=stab

Der Pimp-Look der Woche...

kommt von einem Surfprofi. Oder genauer gesagt von dem einzigen italienischen Surfer auf der World Tour: Leonardo Fioravanti. Der Look mag etwas ungewöhnlich sein, aber Leo ist schließlich auch der einzige Surfer, der bei Gucci unter Vertrag steht...

Die Verkehrsmeldung der Woche...

kommt aus Frankreich oder genauer direkt aus Biarritz. Denn da wurde beschlossen, dass die Cotes des Basques - also die Straße vor dem bekannten Longboardspot - ab Mai 2018 autofrei werden soll. Dumm ist die Idee nicht, da an diesem Spot wirklich oft der reine Parkplatzwahnsinn ausbricht. Dafür müssen die Longboarder jetzt eine Weg von etwa einem Kilometer bis zu ihrer Welle in Kauf nehmen.

Hier herrscht Autoverbot ab Mai 2018.

Die Barrel der Woche...

kommt von Brad Domke, dem wohl härtesten Skimboarder unter der Sonne. Daher sieht man am Anfang auch ein Softtop-Board wegfliegen, auf dem ist Brad nämlich in die Welle gepaddelt.

[embed]https://www.instagram.com/p/BbIi2NbgX5U/?taken-by=stab

Die Airshow der Woche...

kommt aus Sri Lanka und spielt fast schon in einer Liga, die ansonsten Videospielen vorbehalten ist.

[embed]https://www.instagram.com/p/BbHjDjhjwTN/?taken-by=beach_grit

Und zum Schluss...

der Move der Woche.

[embed]https://www.instagram.com/p/BbC0sBlFqtS/?taken-by=reportsfromhell

Fast vergessen:

Nehmt euch ein Beispiel an diesem Bootskapitän und gebt niemals auf - selbst wenn schon alles verloren scheint.

[embed]https://www.instagram.com/p/BbQH-QOFwNx/?taken-by=reportsfromhell

