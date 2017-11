News der Woche – 46

Stephan Bernhard -

Die News der Woche heute mit einem fliegenden Weißen Hai, einem Faustkampf im Lineup und unglaublichen Wellen aus Italien.

Der Hai der Woche kommt aus...

Südafrika und hat sich so schön filmen lassen wie selten einer seiner Artgenossen. Also wartet darauf, bis er sich zeigt.

Hai Nummer 2 kommt aus Australien und...

war wohl etwas kleiner als das eben gesehene Exemplar. Auf jeden Fall hat der Hai einen Faustkampf mit einem Surfer verloren. Alles passierte am letzten Montag, als Charly Fry, ein Arzt aus England, mit ein paar Freunden am Avoca Beach nördlich von Sydney surfen war. "Der Hai sprang aus dem Wasser und landete auf meiner Schulter", erzählte Charlie vor laufenden TV-Kameras. "Ich fiel vom Board, dreht mich um, sah den Kopf des Hais aus dem Wasser auftauchen und zimmerte ihm einen saftigen Faustschlag auf die Nase. Eben genau wie es Mike Fanning gemacht hat. Danach bin ich zurück aufs Board und mit der nächsten Welle an Land." In den Zeitungen in Australien wurde die Aktion auch nur noch "einen Mick Fanning machen" genannt. Da weiß jeder was gemeint ist, seitdem Mick in Südarfrika live vor den Kameras von einem Hai angegangen wurde. Die Verletzungen des britischen Docs hielten sich übrigens in Grenzen.

Der Mann, der einem Hai einen kräftigen Schwinger verpasste.

Wavepools gehört die Zukunft

Zumindest ein klein wenig mehr seit etwa 36 Stunden. Denn da wurde bekannt gegeben, dass schon im nächsten Jahr die World Tour zu Kelly Slaters Surfranch kommt, um einen kompletten Tourstopp auszusurfen. Der Termin dürfte wohl im September liegen, also zu dem Zeitpunkt, als auch der supergeheime (und dann doch nicht so geheime) Testevent in der Surfranch stattfand (was da los war, gibt es hier auf Prime-Surfing zu lesen). Und weil es so schön ist, gibt es hier noch einen Ritt aus Kellys Wavepool:

[embed]https://www.instagram.com/p/Bbmv4YZj2kP/?taken-by=wsl

Der Alptraum-Moment der Woche geht an...

vier sehr arme Surfer, die von einem Freakset in Nazaré einfach komplett niedergewalzt werden. Einer der Unglücklichen ist übrigens Nic von Rupp.

[embed]https://www.instagram.com/p/BbnjnLQjzo4/?taken-by=wsl

Der Swell der Woche...

kommt aus Italien, wo die ganze Woche Wellen brachen, wie man sie kaum im Mittelmeer erwarten würde.

An Italien denkt man bei diesen Wellen wirklich nicht.

Und so sah es im Morgengrauen auf Sardinien aus.

Schlecht geparkt...

hat ein Fischer an der französischen Atlantikküste. Es heißt, dass er seinen Fang mit dem Auto vom Strand holen wollte (das muss echt ein dicker Fisch gewesen sein). Doch irgendwie hat er etwas zu lange dort geparkt. Auf jeden Fall wurde der Wagen von einer Surfschule auf dem Weg zum Wasser entdeckt und zwar als die Flut gerade wieder zurück ging.

Kurz nach Flut und...

... etwas später.

Und zum Schluss...

der Alaia-Ritt der Woche...

[embed]https://www.instagram.com/p/BbhcNwvHl2l/?taken-by=oneperfectwave

