Nitro Carver Crüe kostenlos testen!

Felix Schäfer -

Die Testmöglichkeiten der Openings sind vorbei, doch bei Nitro könnt ihr die neuen Boards der Carver-Crüe-Kollektion jetzt kostenlos testen!

Es ist am früh am Morgen, die Pisten sind firsch präpariert und noch nicht mit herumstolpernden Touristen befüllt: Perfekte Bedingunge, ein paar Carve-Turns in den Schnee zu setzen! Nitro Snowboards teilen diese Leidenschaft und haben für euch ein besonderes Angebot parat: Die "Carver-Crüe"-Kollektion beinhaltet genau die Boards, die für solche Tage bestens geeignet sind und ihr könnt sie jetzt bei diesen Händlern kostenlos testen!

Carver Crüe-Testpaket

Woodcarver & Phantom Carver Bindung

The Quiver Squash & Phantom Carver Bindung

Diablo & Phantom Carver Bindung

Pantera / Pantera Wide & Machine Bindung

Victoria & Poison Bindung

Drop & Ivy Bindung

© Primesports.de