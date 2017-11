Obergurgl und die Zugspitze eröffnen mit kostenlosen Lawinen-Workshops die SnowHow-Saison 2017

Jörg Angeli -

Der Winter 17/18 geht für Tiefschneefreunde extrem gut los. Allerhöchste Zeit sich auch mit den Risiken auseinanderzusetzen. Die kostenlosen Lawinen-Workshops von SnowHow starten in Kürze. Alle Infos.

Hinterher ist man immer klüger, besagt ein Sprichwort. Nur, dass es bei Lawinen meistens kein Nachher gibt. Skifahrer und Snowboarder können also nicht ausprobieren, ob die Schneedecke stabil, eine Brücke über eine Gletscherspalte dick genug oder ein Hang nicht zu steil für einen Abgang ist.

Abseits der gesicherten Pisten lauern viele lebensbedrohliche Gefahren, daher sollte man sich vorher mit dem Thema intensiv auseinander setzen - Foto: Klaus Kranebitter

Wissen aufbauen, Risiko reduzieren

Wintersportler, die die markierten Pisten verlassen, müssen mit fundiertem Wissen Entscheidungen treffen, die einen möglichen Lawinenunfall auf ein Minimum reduzieren. Dazu gehört viel Information und Übung.

Wie interpretiert man vorhandene Daten aus dem Wetter- und Lawinenlagebericht richtig? Wie kalkuliert man das Risiko? Wie weiß man, wann’s noch geht oder wann das Risiko zu hoch ist? Und was ist im Ernstfall zu tun?

Die staatlich geprüften Berg- und Skiführer von SnowHow haben in mehrjähriger Ausbildung und in der Praxis gelernt, welche Strategien wann im Gelände wo anzuwenden sind und geben ihr Wissen gerne an Powderfans weiter. Kostenlos wohlgemerkt! Denn den Tourismusverbänden und Bergbahnen liegt auch viel daran, dass Freerider in ihrem Skigebiet unfallfrei das Backcountry genießen können. Deshalb ermöglichen sie auch die ein- und zweitägigen Lawinen-Workshops für alle interessierten Skifahrer und Snowboarder.

Den Auftakt in die SnowHow Saison 17/18 machen diesmal Obergurgl-Hochgurgl und die Bayerische Zugspitzbahn mit je einem eintägigen, kostenlosen SnowHow Workshop Lawine.

Die kostenlosen Lawinenkurse in Obergurgl sowie an der Zugspitze markieren den Start der SnowHow Workshops für den Winter 17/18 - Foto: Klaus Kranebitter

Es geht um mehr als nur Lawinen

Dabei geht es nicht nur um Lawinen, sondern um alle alpinen Gefahren, um die Beurteilung derer und um Risikomanagement. Die TeilnehmerInnen der Workshops bekommen kurz und kompakt, die wichtigsten Verhaltensmaßnahmen gezeigt und lernen auch mit Hilfe von digitalen Werkzeugen Daten zu analysieren und die daraus gewonnen Erkenntnisse richtig anzuwenden. Jeder Bergführer nimmt eine Gruppe von maximal 7 Personen mit ins Gelände, um an praktischen Beispielen die Grundlagen der Lawinenkunde zu vermitteln.

Leih-Notfallausrüstung (LVS, Sonde, Schaufel, Rucksack) haben die SnowHow Guides für alle mit dabei. Das Liftticket muss sich jeder selber besorgen.

Bei den SnowHow Workshops geht es nicht nur um Lawinen, sondern auch um die damit verbundenen alpinen Gefahren, deren Beurteilung und das Risikomanagement - Foto: Klaus Kranebitter

Eintätige Workshops Lawine

16.12.2017 SnowHow Workshop Lawine in Obergurgl-Hochgurgl

09:00 bis 15:30 Uhr Praxis im Skigebiet Obergurgl-Hochgurgl

20.01.2018 SnowHow Workshop Lawine Bayerische Zugspitzbahn

09:00 bis 15:30 Uhr Praxis im Skigebiet der Bayerischen Zugspitzbahn

Zweitätige Workshops Lawine

17. bis 18.01.2018 SnowHow Workshop Lawine in Obergurgl-Hochgurgl

Dieser Workshop Lawine findet im Rahmen der Powder-Snow-Week Obergurgl statt.

17.01.: 18:00 Uhr Lawinenvortrag

18.01.: 09:00 bis 15:30 Uhr, Treffpunkt: Talstation Festkogelbahn

03. bis 04.02.2018 SnowHowWorkshop Lawine Freeride City Innsbruck / Axamer Lizum

03.02.: 18:00 Uhr Lawinenvortrag im Café Brennpunkt in den Viaduktbögen in Innsbruck

04.02.: 09:00 bis 15:30 Uhr Praxis im Skigebiet Axamer Lizum

10. bis 11.02.2018 SnowHowWorkshop Lawine Freeride City Innsbruck / Nordkette

10.02.: 18:00 Uhr Lawinenvortrag im Café Brennpunkt in den Viaduktbögen in Innsbruck

11.02.: 09:00 bis 15:30 Uhr Praxis im Skigebiet Nordkette

Weitere Infos und die Anmeldung findet ihr auf snowhow.info/freeride. Alle weiteren Termine für die kostenlosen Lawinen-Workshops findet ihr in unserem SnowHow Vorschau-Artikel 17/18.

© Primesports.de