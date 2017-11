Paul Lange & Co übernimmt SP Connect Vertrieb

Felix Heine -

Am 01. November 2017 hat das Stuttgarter Unternehmen Paul Lange & Co OHG den SP Connect Vertrieb übernommen. SP Connect produziert hochwertige Smartphone-Halterungen und -Taschen mit universalem Einsatz.

Paul Lange übernimmt SP Connect Vertrieb - Smarte Verbindung

Ab sofort ist Paul Lange und Co OHG der Vertrieb von SP Connect Produkten und erweitert somit sein Sortiment um Smartphone Halterungen und Taschen, die universell eingesetzt werden können. Nach derzeitigem Stand wird die Belieferung des Fachhandels bereits Ende November vonstatten gehen.

„Mit SP Connect und der SP United Holdig AG haben wir zukünftig einen Partner an der Seite, der aus jahrelanger Erfahrung schöpft und mit hochwertigen Produkten unser Sortiment hervorragend ergänzt"

Merkt Berhard Lange (Geschäftsführender Gesellschafter von Paul Lange & Co) an.

Alle SP Connect Produkte sind einzeln oder als Set erhältlich

SP Connect

SP Connect ist ein Tochterunternehmen der SP United Holding AG, welche 1988 mit der Herstellung von Snowboardbindungen begonnen hat. Heute bietet das Tochterunternehmen diverse innovative Produkte zur schnellen und einfachen Befestigung von Smartphones an. Anstatt die Produktion an andere Unternehmen weiterzugeben, hat SP United eigene Produktionsstätten in China, der Slowakei und Deutschland ins Leben gerufen. Dadurch wird eine hochwertige Qualität mit höchsten Standards sichergestellt wird. Das Montagesystem lässt sich nahezu bei jeder Aktivität einsetzen, egal ob beim Sport, in der Arbeit oder im täglichen Gebrauch. Mithilfe des SP Connect kann das Smartphone in jedes Vorhaben integriert werden und rundet das Portfolio von Paul Lange optimal ab. Der Drehmechanismus bewerkstelligt zusammen mit dem multifunktionalen Phone Case eine ebenso leichte wie besonders schnelle Montage.

Hier sind die verschiedenen Halterungen und die Montage zu sehen:

Weitere Informationen zu SP Connect Produkten findest du hier auf der Webseite.

